سوني تختبر تخصيص التأثيرات داخل اللعبة لجهاز PS5

يواصل فريق PlayStation 5 في سوني تطوير تحسينات جديدة صغيرة لمساعدة اللاعبين في تحقيق الاستفادة القصوى من المنصة مع اقتراب الذكرى السنوية الرابعة للجهاز.

ويتيح لك أحدث إصدار تجريبي من PlayStation إنشاء حسابات صوتية ثلاثية الأبعاد مخصصة عبر جهاز PS5 تساعدك في الشعور الأفضل بمواقع الشخصيات والكائنات في عالم اللعبة مما يجعل التجربة غامرة.

وإذا كنت ترتدي نظارة رأس أو سماعات أذن مع جهاز PS5، فإن بإمكانك إجراء اختبارات الصوت لتحسين الصوت ليناسب احتياجاتك على الوجه الأفضل.

وكما هو موضح في الفيديو المقدم من سوني، تطرح عليك الاختبارات أسئلة مختلفة، مثل المكان الذي تسمع منه صوتًا معينًا والزاوية التي تسمع فيها الصوت يتحرك.

وبناءً على إجاباتك، يوفر جهاز PS5 حسابًا صوتيًا يحفظ في حسابك ويحسّن التأثير المحاكى بطريقة مثالية لمساعدتك في تتبع الأصوات من حولك في الألعاب.

ويمكنك إنشاء حساب صوتي بالانتقال إلى قائمة الإعدادات وتحديد الصوت ومن ثم الصوت الثلاثي الأبعاد (سماعات الرأس).

وبدلًا من الحاجة إلى تعديل الإعدادات في كل مرة، تسمح المنصة للاعبين بحفظ الإعدادات المخصصة بناءً على ما يبدو أفضل لهم ولألعاب معينة.

وإذا كان لديك أصدقاء أو أفراد من العائلة سجلوا الدخول إلى حساباتهم عبر منصتك للألعاب، فإن بإمكانك الآن اختيار إذا كان بإمكانهم الوصول إلى منصتك من بُعد لبث الألعاب عبر الهواتف أو الحواسيب المحمولة أو PlayStation Portal.

ويمكنك تعديل هذه الأذونات بالانتقال إلى قائمة الإعدادات واختيار الأنظمة ومن ثم اللعب من بُعد ومن ثم تمكين اللعب من بُعد.

وترى هناك قائمة بالمستخدمين الذين سجلوا الدخول عبر منصتك للألعاب، إلى جانب مفاتيح التبديل التي تسمح بالوصول أو تقيده.

وتطرح سوني ميزة شحن تكيفية جديدة لأذرع التحكم اللاسلكية DualSense، وأذرع التحكم اللاسلكية DualSense Edge، وأذرع التحكم PlayStation VR2 Sense، مع أنها متاحة فقط عبر أحدث نموذج من PS5 الصادر في العام الماضي.

وفي حال تفعيل الميزة، فإن جهاز PS5 يحدد مقدار الطاقة المتوفرة لأذرع التحكم أثناء وضع السكون، وذلك اعتمادًا على مستوى بطارية ذراع التحكم. ويتوقف الجهاز أيضًا عن إمداد منفذ USB بالطاقة إذا لم تكن لديك ذراع تحكم متصلة.

ويتاح الإصدار التجريبي لمشاركين مختارين في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واليابان وألمانيا وفرنسا. وتشير سوني إلى أنها تخطط لطرح التحديث عالميًا في الأشهر المقبلة.