سامسونج تطوّر تحديث One UI 7 بمزايا مستوحاة من نظام iOS

تعمل سامسونج حاليًا على تطوير التحديث القادم لأجهزتها المحمولة One UI 7 الذي سيتعمد على نظام أندرويد 15 مستلهمةً بعض المزايا من نظام آبل iOS، وفقًا لتسريبات أخيرة.

ويُقال إن الشركة الكورية الجنوبية ستطرح مزايا مشابهة لميزتي “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” و “الأنشطة الحية Live Activities” اللتين تميزان نظام iOS في هواتف آيفون.

وكانت آبل قد قدمت ميزة “الجزيرة التفاعلية Dynamic Island” في سلسلة آيفون 14 برو أول مرة، وهي مساحة تفاعلية توجد حول ثقب الشاشة تتيح عرض معلومات إضافية أو إتاحة وظائف محددة من التطبيقات بنحو تفاعلي.

وأما ميزة “الأنشطة الحية Live Activities”، فهي أساسًا إشعارات من التطبيقات على شاشة القفل، لكنها قادرة على تحديث نفسها تلقائيًا، مما يجعلها مناسبة لتطبيقات الطلبات والتوصيل وعرض النتائج الرياضية وغيرها في الوقت الفعلي دون الحاجة إلى فتح قفل الجهاز.

ولا يحتوي نظام أندرويد نفسه على ما يعادل ميزتي “Dynamic Island” أو “Live Activities”، لكن بعض الشركات التي تصّنع الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد حاولت تقليد الميزتين في أجهزتها، مثل شركات هونر وريلمي وون بلس.

وكانت تقارير سابقة قد أشارت إلى أن سامسونج تنوي إضافة المزيد من العناصر الجمالية إلى واجهة تحديث One UI 7 القادم، مع محاولة تقليد المزايا الشهيرة في نظامي iOS من آبل و HyperOS من شاومي.

ومن المنتظر إطلاق النسخة التجريبية العامة من تحديث One UI 7 خلال وقتٍ قريب بعد إطلاق جوجل نظام أندرويد 15 رسميًا الشهر المقبل.