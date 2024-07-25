دراسة تكشف عن المزايا التي يبحث عنها الإماراتيون في مساعد الذكاء الاصطناعي

كشف استطلاع حديث أجرته شركة (Researchscape International)، بالتعاون مع (يانغو) Yango، وهي شركة تكنولوجيا عالمية، أن المستخدمين في دولة الإمارات العربية المتحدة يولون تخصيص التفاعل والفهم الدقيق للكلام عند استخدام المساعدات الافتراضية القائمة على الذكاء الاصطناعي أهمية كبيرة.

ويهدف هذا الاستطلاع إلى استكشاف المزايا المهمة التي يبحث عنها المقيمون في دولة الإمارات في المساعد الافتراضي القائم على الذكاء الاصطناعي.

أولًا؛ ما المزايا التي يبحث عنها الإماراتيون في مساعد الذكاء الاصطناعي؟

أظهرت نتائج الدراسة أن نسبة بلغت 66% من المشاركين في الاستطلاع يفضلون مساعدًا افتراضيًا يمكنه تعرف أفراد أسرتهم والتعامل معهم، في حين أبدى 63% رغبتهم في مساعد يفهم اللهجات المختلفة وأنماط الكلام والأصوات بدقة. كما أشار 54% إلى أهمية الدعم عبر الدردشة والمساعدة بشكل استباقي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك، بل أظهر الاستطلاع أن نسبة بلغت 43% من المشاركين يفضلون مساعدًا يتمتع بروح الدعابة، وأشار 34% إلى أهمية أن يتمكن المساعد من فهم الكلام بالهمس والرد بالطريقة نفسها، مما يؤكد الرغبة المتزايدة في تخصيص تجربة المستخدم.

ثانيًا؛ (ياسمينة).. المساعد الذكي الذي يتحدث لغتك ويفهم عاداتك:

لتلبية رغبة المستخدمين في تخصيص التفاعلات والحصول على تجربة شخصية عند استخدام المساعد، طورت شركة (يانغو) مساعدها الذكي الذي يُدعى (ياسمينة) Yasmina، ليتمكن من التكيف مع كل مستخدم على حدة، إذ يمكنه الآن تحديد جنس المستخدم وعمره، وتقديم محتوى مناسب لكل فئة عمرية، مثل: توفير محتوى مناسب للعمر عند التفاعل مع الأطفال.

بالإضافة إلى ذلك، يبرع المساعد (ياسمينة) في سرد ​​النكات، التي تناسب الثقافة المحلية، مما يجعل التفاعل معه أكثر متعة.

وقد أظهر الاستطلاع أيضًا أن غالبية المشاركين يتحدثون اللغة العربية في المنزل، خاصة اللهجات الخليجية (40%)، المصرية (32%)، والشامية (27%)،

وأعرب 63% من المشاركين في الاستطلاع عن حاجتهم إلى مساعد ذكي يتحدث اللغة العربية الخليجية ويفهمها. وهو أمر يبرع فيه المساعد (ياسمينة) أيضًا، إذ يمكنه فهم مختلف اللهجات العربية الرئيسة وتحدث اللهجة الخليجية بطلاقة.

كما يتميز بقدرته على الانتقال بسهولة من اللغة العربية إلى الإنجليزية أثناء المحادثة، وتقديم الإجابات باللغة المناسبة وإقامة حوار طبيعي وسلس.

بالإضافة إلى ذلك، يستطيع المساعد (ياسمينة) المشاركة في حوارات جذابة وممتعة ومتسقة، فيخيّل إليك أنك تتحدث إلى شخص حقيقي. إذ يساهم الفهم المبتكر للغة الطبيعية والقدرة على تمييز الكلام ومعرفة تقنيات تركيب الكلام، في جعل (ياسمينة) مساعدًا فريدًا من نوعه.

ويستند المساعد (ياسمينة) في فهم مهارات المحادثة التي تحاكي الطبيعة البشرية إلى نموذج لغوي كبير دُرب بشكل مكثف على مجموعة غنية ومتنوعة من قواعد البيانات.

كل ما تحس حالك طفشان، ياسمينا بتساعدك 📺🎧🎮 شغل كل شيء على #يانغو_بلاي! 💜 استمتع بأحدث الأفلام، المسلسلات، الموسيقى وألعاب صغيرة… كل هذا وأكثر على يانغو بلاي! احصل على تجربة مجانية لمدة 30 يوم. pic.twitter.com/8qj921WBEH — Yango Play (@Yango_Play) May 11, 2024

وتعليقًا على ذلك، قال سامر محمد، المدير الإقليمي لبرنامج (ياسمينة) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في شركة يانغو: “يستند المساعد (ياسمينة) في عمله إلى نموذج لغوي كبير وفعال، يُمكّنه من التعلم وتعزيز معرفته ومهاراته باستمرار. وقد طُورت لغته لتكون طبيعية من خلال تعريف النموذج اللغوي الكبير الخاص به على سياقات لغوية متنوعة تفهم تعقيدات اللهجات الإقليمية والعبارات الاصطلاحية والمراجع الثقافية”.

وتجدر الإشارة إلى أن المساعد (ياسمينة) متوفر حاليًا في تطبيق يانغو بلاي (Yango Play)، وهو تطبيق فائق خاص بالترفيه مدعوم بالذكاء الاصطناعي يجمع بين بث مقاطع الفيديو والموسيقى والألعاب المصغرة في مكان واحد. ومن المتوقع أن تطلق الشركة المساعد (ياسمينة) في المزيد من الأجهزة والتطبيقات لتوسيع قائمة حالات استخدامه وفتح آفاق جديدة للتفاعلات الجذابة.

الجدير بالذكر أن النتائج الواردة في الدراسة تستند إلى استطلاع للرأي تم إجراؤه عبر الإنترنت خلال المدة الممتدة من 7 إلى 20 من فبراير 2024، وشمل 500 مشارك من دولة الإمارات العربية المتحدة. وقد تولت شركة (Researchscape International) تنفيذ الاستطلاع، بتكليف من شركة يانغو.