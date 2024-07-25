جوجل كروم يحصل على فحص سحابي للتنزيلات المشبوهة

تعمل جوجل على تعزيز فوائد متصفح كروم من خلال تحذير المستخدمين عند تنزيل ملفات محمية بكلمة مرور من مصادر غير واضحة.

ويستبدل المتصفح رسائل التحذير السابقة برسائل جديدة توفر معلومات إضافية عن نوع الخطر حتى يتمكن المستخدمون من اتخاذ قرارات واضحة.

وتقول جوجل إنها قدمت نظامًا للتحذير من التنزيل من مستويين يعتمد على قرار وظيفة التصفح الآمن من جوجل الحالية في البرامج الضارة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي.

ويعرض كروم رسالة “حُظر التنزيل المشبوه” عندما تكون الثقة منخفضة أو المخاطر غير معروفة، في حين تتلقى رسالة تقول “حُظر التنزيل الخطير” عند تنزيل ملفات ذات خطورة عالية.

وتقول جوجل إن التغييرات الطفيفة أدت إلى تغييرات كبيرة في سلوك المستخدم، مع تجاوز عدد أقل من المستخدمين الآن لرسائل التحذير هذه.

ويطالب المتصفح الآن المستخدمين الذين مكنوا وضع الحماية المحسّنة في التصفح الآمن بتبادل محتويات الملفات في التصفح الآمن حتى تتمكن جوجل من فحصها بحثًا عن التهديدات المحتملة.

وتدعي جوجل أنها تحلل محتوى الملف لأغراض أمنية فقط، وأنه يحذف في وقت ما بعد التوصل إلى حكم.

وتمثل الملفات المشبوهة جزءًا صغيرًا من إجمالي التنزيلات، وتساعد عمليات الفحص الإضافية هذه في اكتشاف برامج ضارة جديدة ربما لم تتمكن ميزة التصفح الآمن من اكتشافها.

وتدعي جوجل أن الملفات التي يوفرها المستخدمون للفحص العميق تزيد احتمالية تصنيفها على أنها برامج ضارة بأكثر من 50 مرة.

وعند تنزيل أرشيف محمي بكلمة مرور (بتنسيق zip أو rar) مع تشغيل الحماية المحسّنة أو الحماية القياسية في التصفح الآمن، فإن المتصفح يطالبك الآن بكلمة مرور الملف حتى يمكن إرساله إلى جوجل لفحصه، وذلك ردًا على هجمات سرقة ملفات تعريف الارتباط الواسعة النطاق.

وتدعي جوجل أنها تفحص البيانات الوصفية لمحتويات الأرشيف فقط، وتحذف الملف بعد ذلك.

وتأتي هذه التغييرات بعد أن أعلنت عملاقة البحث نقلها شريط التنزيل من الجهة السفلية من الشاشة إلى الجهة العلوية اليمنى من شريط عناوين كروم.