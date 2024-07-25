جوجل تطرح تحديثات للمستوى المجاني من Gemini

تطرح جوجل تحديثات للمستوى المجاني من روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي Gemini في محاولتها لمواكبة منافسي الذكاء الاصطناعي، مثل أنثروبيك و OpenAI.

وتركز التحديثات على زيادة أداء روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع وصوله على نطاق واسع.

وأصبح نموذج الذكاء الاصطناعي المتعدد الوسائط Gemini 1.5 Flash متاحًا في الإصدار المجاني من Gemini عبر الويب والهاتف المحمول بما يصل إلى 40 لغة وفي نحو 230 دولة.

وتدعي جوجل أن Gemini 1.5 Flash يقدم ترقيات شاملة في الجودة وزمن الوصول، مع تحسينات ملحوظة في الاستدلال وفهم الصورة.

ووفقًا لشركة جوجل، أصبح روبوت الدردشة Gemini يستجيب بسرعة كبرى ويعالج محتوى إضافيًا في المطالبات بفضل الترقية إلى نموذج Gemini 1.5 Flash.

وقالت عملاقة البحث إن نافذة سياق Gemini، أو بيانات الإدخال التي يأخذها النموذج بالحسبان قبل توليد المخرجات، تتضاعف أربع مرات لتصل إلى 32 ألف رمز مميز، أي ما يعادل نحو 24000 كلمة أو 48 صفحة نصية.

وتتمثل بعض مزايا النماذج ذات السياقات الكبرى في قدرتها على تلخيص مقتطفات وملفات نصية طويلة، وأنها أقل عرضة لنسيان الموضوعات التي ناقشتها سابقًا.

ومن أجل مساعدتك في العثور على معلومات واقعية عن الموضوعات التي تبحث عنها، تعرض الشركة روابط لمحتوى ذي صلة في Gemini من أجل مطالبات البحث عن الحقائق. ويمكنك رؤية الروابط من خلال النقر على السهم الرمادي اللون في نهاية الفقرة.

وبالإضافة إلى ذلك، تبدأ جوجل بطرح Gemini تدريجيًا في تطبيقها للرسائل Google Messages للمستخدمين في المنطقة الاقتصادية الأوروبية والمملكة المتحدة وسويسرا.

وعند الكشف عن Gemini 1.5 Flash، أكدت جوجل أن النموذج كان نسخة مصغرة وعالية الكفاءة من Gemini 1.5 Pro مصممة لما وصفته الشركة بأعمال الذكاء الاصطناعي التوليدي المخصصة.

ونظرًا إلى التكاليف الإضافية لخدمة روبوت الدردشة بالذكاء الاصطناعي، فإن جوجل حريصة على استغلال فرص خفض التكاليف، وخاصة إذا كانت تلك الفرص لها تأثير جانبي محظوظ يتمثل في تعزيز الأداء في مجالات أخرى.