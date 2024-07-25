تقرير: آبل تخطط لاستخدام مستشعر كاميرا من سامسونج

قد تبدأ آبل باستخدام مستشعرات كاميرا سامسونج في أقرب وقت من عام 2026، مما يُعد بمنزلة نهاية لعقد من الزمن لشركة سوني بصفتها المورد الوحيد لمستشعرات كاميرا هواتف آيفون، ويشمل ذلك العدسة الواسعة والفائقة الاتساع والمقربة.

ومن المتوقع أن تستخدم الهواتف مستشعرات صور CMOS الفائقة الاتساع بقياس قدره 1/2.6 بوصة وبدقة قدرها 48 ميجابكسل من إنتاج سامسونج بدءًا من عام 2026، وفقًا لمحلل سلسلة التوريد مينغ تشي كو.

وفي تقرير موجز نُشر عبر منصة إكس، قال كو إن سامسونج أنشأت فريقًا مخصصًا ضمن صفوفها للعمل على مكونات الكاميرا بهدف تزويد آبل على وجه التحديد.

ولا توضح الشائعات إذا كانت سامسونج قد تحل محل سوني في أي مستشعرات أخرى لكاميرات آيفون.

ولا تتحدث آبل عادةً عن الجهة التي تصنع مكوناتها، مع أن الرئيس التنفيذي تيم كوك قال في عام 2022 إن سوني كانت المورّد لكاميرات آيفون لأكثر من 10 سنوات.

وأشارت التقارير السابقة إلى أن آبل قد استخدمت مستشعرات سوني في هواتف، مثل آيفون 6 وآيفون 8.

وتوضح التطورات الأخيرة وجود ابتعاد إستراتيجي عن المورّد الياباني بسبب مخاوف الموثوقية وحاجة آبل إلى إدماج تقنيات جديدة في نظام الكاميرا.

وتزود سامسونج آبل بأجزاء أخرى من هواتف آيفون، مثل لوحات OLED. وتتميز جميع وحدات آيفون 15 تقريبًا بشاشات من صنع سامسونج.

ومن خلال اعتماد عدساتها الفائقة الاتساع في غضون عامين، فإن آبل تزيد اعتمادها على سامسونج.

ولا ينبغي أن يؤثر هذا التحول المحتمل في تجربة الكاميرا للمستخدمين، إذ يحتاج أي من الموردين إلى تلبية معايير آبل العالية.

ونظرًا إلى معالجة البرامج وتفضيل آبل لإنشاء صور حقيقية على حد تعبير جون ماكورماك، نائب رئيس قسم الكاميرا في آبل، فإن الانتقال إلى مستشعر سامسونج لا يعني أن صور آيفون قد تبدو كأنها ملتقطة بهاتف سامسونج.

وفي حال كانت الشائعات صحيحة، فإن الدقة البالغ قدرها 48 ميجابكسل تُعد بمنزلة تطور كبير مقارنةً بكاميرا آيفون 15 برو الفائقة الاتساع بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وقد تعني لقطات تفصيلية.

وبافتراض أن العدسة قد تُستخدم في هواتف آيفون برو، فإن ذلك قد يفيد بصورة كبيرة مقاطع الفيديو المكانية المجسَّمة لنظارة فيجين برو الملتقطة بالعدسة الفائقة الاتساع والعدسة الرئيسية معًا.

وفي الوقت الحالي، تُعد مقاطع الفيديو هذه ضعيفة جدًا حتى في الإضاءة الجيدة ولا تستحق الإنتاج في الإضاءة المنخفضة.