إطلاق منصة جمارك دبي للذكاء الاصطناعي

أعلنت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، إطلاق منصة جمارك دبي الرقمية التفاعلية المدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي، وذلك في خطوة تعزز من مكانة دبي الريادية واستثماراتها الناجحة في مجال الابتكار وتتيح للمطورين الفرصة لبناء أنظمة وبرامج مدعومة بتقنية الذكاء الاصطناعي.

وتهدف المنصة إلى توفير تجربة جمركية سلسة ومخصصة للعملاء ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال منحها مساحة للعمل والمشاركة عبر المنصة.

وأشار سلطان أحمد بن سليم، رئيس المؤسسة، إلى جهود جمارك دبي لتبني إستراتيجيات الابتكار في المجال التقني لا سيما في تطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي تواكب توجهات حكومة دبي وتعزز من مكانة دبي كمدينة رقمية عالمية توظف تقنيات الذكاء الاصطناعي على المستويين الجمركي واللوجستي وتدعم أجندة دبي الاقتصادية D33.

وأوضح سلطان بن سليم أن منصة الذكاء الاصطناعي الجديدة ستعمل على تحسين سلسلة الإمداد التجاري واللوجستي بنحو ملحوظ في ضوء الأهمية المتنامية للبيانات الرقمية والذكاء الاصطناعي في تطوير العمل الحكومي، بفضل استخدام تقنيات حديثة تضمن سرعة وكفاءة أكبر في العمليات المرتبطة. منوهًا إلى أن المنصة ستعمل على الارتقاء بمستوى البيانات الرقمية من حيث مراعاة أفضل المعايير في مجالات الجودة وسهولة الاستخدام والحوكمة.

ومن جهته قال ناصر النيادي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: “ستوفر منصة جمارك دبي للذكاء الاصطناعي فرصًا وظيفية جديدة وستدعم المنظومة الاقتصادية واللوجستية”. موضحًا أن الاستثمار في التقنيات الحديثة يُعدّ هو الطريق الأمثل لتعزيز كفاءة العمليات وتحسين الأداء الاقتصادي.

ونوّه بأن إطلاق المنصة يأتي تماشيًا مع إستراتيجية دبي الرقمية الهادفة إلى ضمان نضج البيانات وفاعليتها، وتعزيز جودة البيانات على مستوى الإمارة، لتصبح دبي مركزًا متميزًا في اتخاذ القرار ونموذجًا في تحويل البيانات إلى قيمة اجتماعية واقتصادية.

وحول أهمية المنصة للشركات، أوضح النيادي، أن المنصة الجديدة توفر برامج وأنظمة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، وستتيح للشركات العالمية مشاركة خبراتها وتبادل الأفكار والبرامج بما يتناسب مع أنظمة الأطراف الأخرى.

وقال: “إن المنصة وجهة مثالية للشركات العالمية والناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي لكونها توفر بيئة ملائمة لتبادل الابتكارات والخبرات وتعمل على جذب واستقطاب الشركات المهتمة بالذكاء الاصطناعي من جميع أنحاء العالم، سواء كانت ناشئة أو عالمية، مما يوفر فرصًا جديدة للتعاون وتطوير الحلول التقنية. وستتيح المنصة تبادل الأفكار والخبرات بين الشركات العالمية، بما يعزز الابتكار والتقدم، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة سلسلة الإمداد التجاري واللوجستي، من خلال تحسين عمليات التوريد والتخليص بشكل أسرع وأقل تكلفة، مع ضمان الأمان والكفاءة العالية”.

وبهذه الخطوة، تؤكد دبي ريادتها في مجال التحول الرقمي وتوظيف أحدث التقنيات لخدمة الاقتصاد والمجتمع.

