أولمبياد باريس 2024.. سامسونج تطلق Galaxy Z Flip 6 للرياضيين

أولمبياد باريس 2024.. سامسونج تُطْلق إصداراً خاصاً من هاتف Galaxy Z Flip6 للرياضيين

ألفابت تستثمر مليارات الدولارات في السيارات الذاتية القيادة

آبل تتيح الوصول إلى خرائطها عبر متصفحات الويب

كيف تحافظ على أمان بياناتك في أثناء السفر؟