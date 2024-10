أهم التحديثات الجديدة في واجهة المستخدم One UI 7 القادمة إلى هواتف سامسونج جالاكسي

اقترب موعد إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 15؛ مما يعني أننا سنرى قريبًا شركات تصنيع هواتف أندرويد تعلن إصداراتها الخاصة من واجهات المستخدم المستندة إلى هذا النظام، وأبرزها: One UI 7، وهي واجهة المستخدم الخاصة بهواتف سامسونج جالكسي.

انتشرت الكثير من الشائعات والتسريبات التي تشير إلى أن أحدث إصدار من واجهة المستخدم الخاصة بهواتف سامسونج One UI 7 ستتضمن العديد من التحديثات الجديدة، مثل: التصميم الجديد لأيقونة تطبيق المعرض، ولوحة الإعدادات السريعة المحسنة، وغير ذلك.

نشر المُسرِّب Chun Bhai (@chunvn8888) سلسلة من التغريدات على حسابه في منصة X، حيث شارك معلومات حول واجهة One UI 7 وكشف عن الأيقونة الجديدة لتطبيق (المعرض) Gallery.

As promised, here are (so far) OneUI 7 features Sammy will introduce at SDC24.

TLDR: you expect OneUI 7 to be heavily inspired by iOS 18. pic.twitter.com/SicX4D8mvK

— Chun Bhai (@chunvn8888) July 18, 2024