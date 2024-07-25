أهم التحديثات الجديدة في واجهة المستخدم One UI 7 القادمة إلى هواتف سامسونج جالاكسي

اقترب موعد إطلاق الإصدار النهائي من نظام أندرويد 15؛ مما يعني أننا سنرى قريبًا شركات تصنيع هواتف أندرويد تعلن إصداراتها الخاصة من واجهات المستخدم المستندة إلى هذا النظام، وأبرزها: One UI 7، وهي واجهة المستخدم الخاصة بهواتف سامسونج جالكسي.

انتشرت الكثير من الشائعات والتسريبات التي تشير إلى أن أحدث إصدار من واجهة المستخدم الخاصة بهواتف سامسونج One UI 7 ستتضمن العديد من التحديثات الجديدة، مثل: التصميم الجديد لأيقونة تطبيق المعرض، ولوحة الإعدادات السريعة المحسنة، وغير ذلك.

نشر المُسرِّب Chun Bhai (@chunvn8888) سلسلة من التغريدات على حسابه في منصة X، حيث شارك معلومات حول واجهة One UI 7 وكشف عن الأيقونة الجديدة لتطبيق (المعرض) Gallery.

As promised, here are (so far) OneUI 7 features Sammy will introduce at SDC24.

TLDR: you expect OneUI 7 to be heavily inspired by iOS 18. pic.twitter.com/SicX4D8mvK — Chun Bhai (@chunvn8888) July 18, 2024

Chun Bhai هو أحد الناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، وخاصة على منصة إكس. وتبين أن تسريباته السابقة عن Google Pixel 8a وOppo Reno12 F والأجهزة الأخرى صحيحة؛ مما يشير إلى أن لديه مصادر موثوقة.

ذكر Chun Bhai بعض التحديثات الجديدة في واجهة المستخدم الخاصة بهواتف سامسونج، وسنذكر منها ما يلي:

1- أيقونة جديدة لتطبيق المعرض:

يكشف التسريب عن صورة لما تبدو عليه أيقونة تطبيق المعرض، إذ تمتاز الأيقونة الجديدة بخلفية بيضاء تظهر أمامها وردة تتضمن ستة أوراق ملونة. ويختلف هذا التصميم كثيرًا عن التصميم الحالي لأيقونة تطبيق المعرض التي تظهر فيها وردة بيضاء اللون أمام خلفية أرجوانية.

2- لوحة الإعدادات السريعة المُحسّنة:

حصلت لوحة الإعدادات السريعة في One UI 7 على تحديث؛ إذ أصبحت الرموز أكثر استدارة من قبلُ مع ترتيب جديد للرموز، ويمكن للمستخدمين إعادة ترتيب موقع كل رمز دون القدرة على تغيير حجمه.

بالإضافة إلى ذلك، ستظهر الإعدادات السريعة والإشعارات في صفحات منفصلة، ​​مما يسهل التنقل في لوحة الإعدادات السريعة وتخصيصها.

3- تحسين أيقونة البطارية:

تقدِّم واجهة One UI 7 أيقونة جديدة للبطارية تتضمن نسبة شحن البطارية داخل الأيقونة نفسها. وستكون هذه المزية مفعلة افتراضيًا؛ مما يسمح للمستخدمين بتعرف نسبة شحن البطارية في أجهزتهم بسهولة.

4- إمكانية قفل التطبيقات:

من أبرز المزايا الجديدة في One UI 7 القدرة على قفل التطبيقات، وهذه المزية توفر طبقة إضافية من الأمان من خلال السماح للمستخدمين بقفل تطبيقات معينة؛ مما يضمن أن المستخدمين المصرَّح لهم فقط هم من يمكنهم الوصول إليها.

5- درج التطبيقات المُعاد تصميمه:

شهد درج التطبيقات في One UI 7 أيضًا بعض التغييرات، فقد تغير موقع شريط البحث الذي كان موجودًا سابقًا في الجزء العلوي من درج التطبيقات فقد أصبح في الجزء السفلي تحت أيقونات التطبيقات. ويهدف هذا التغيير إلى تسهيل عملية البحث، خاصة لأولئك الذين يستخدمون أجهزة كبيرة.