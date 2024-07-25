آيفون يحصل على تطبيقات التورنت في الاتحاد الأوروبي

أصبح بإمكان مستخدمي آيفون في الاتحاد الأوروبي استخدام تطبيقات التورنت – وهي طريقة من طرق تنزيل الملفات من الانترنت لا تعتمد على خادم كما في طرق التحميل العادية، بل تحصل على الملفات بالاعتماد على أجهزة حواسيب عادية تتبادل الملفات بين المستخدمين – بعد أن شقّت الدفعة الأولى من التطبيقات الخارجية طريقها إلى سوق التطبيقات البديلة AltStore PAL.

ويأتي ذلك بعد ما يزيد قليلًا على ثلاثة أشهر من إطلاق سوق تطبيقات iOS البديلة في الاتحاد الأوروبي.

وفي شهر أبريل، أطلق المطور رايلي تيستوت إصدارًا بديلًا من AltStore بصفته سوقًا للتطبيقات لمستخدمي iOS في الاتحاد الأوروبي بفضل تشريع قانون الأسواق الرقمية.

وأطلق تيستوت AltStore PAL مع التطبيقات التي طورها فقط، مع أنه أصبح بإمكان المستخدمين الآن العثور على التطبيقات الخارجية في متجر AltStore PAL 2.1.

ووفقًا لتيستوت، فإن ثلاثة من التطبيقات الأربعة حصرية لسوق AltStore PAL، ولا يمكن العثور عليها في متجر تطبيقات iOS الرسمي التابع لشركة آبل.

وتشمل الإضافات الجديدة iTorrent، وهو تطبيق تورنت يعمل عبر نظام iOS ويمكن استخدامه دون كسر حماية أجهزة آيفون أو آيباد، و qBitControl، وهو تطبيق لإدارة إصدار سطح المكتب من qBittorrent مباشرةً من هاتفك، و UTM SE، وهو تطبيق الجهاز الظاهري لتشغيل نظامي التشغيل ويندوز ولينكس عبر iOS.

ويُعد UTM SE بمنزلة التطبيق الوحيد من هذه الدفعة المتوفر عبر متجر تطبيقات iOS الرسمي، بعد أن حصل على موافقة من آبل في وقت سابق من هذا الشهر.

ونسب UTM SE الفضل إلى فريق AltStore PAL لمساعدته في الموافقة بعد أن رفضت آبل التطبيق سابقًا في شهر يونيو.

وتحظر آبل جميع تطبيقات التورنت عبر متجر iOS، مدعية أنها تُستخدم غالبًا لغرض انتهاك حقوق الطرف الخارجي.

وبعد أن أدى قانون الأسواق الرقمية للاتحاد الأوروبي إلى إضعاف قدرة الشركة المصنعة لهواتف آيفون على فرض قوانينها، أصبح بإمكان مستخدمي iOS داخل الكتلة ممارسة قدر أكبر من الحرية وقبول مخاطر إضافية فيما يتعلق بالتطبيقات التي يختارون تثبيتها.

ويتطلب AltStore PAL جهاز آيفون يعمل بنظام iOS 17.4 أو إصدار أحدث، وهو متاح فقط للمستخدمين الموجودين في الاتحاد الأوروبي، كما يتطلب اشتراكًا قدره 1.50 يورو سنويًا لتغطية الرسوم التي تفرضها آبل.