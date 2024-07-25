آبل تتيح الوصول إلى خرائطها عبر متصفحات الويب

أعلنت شركة آبل إطلاق خدمة الخرائط الخاصة بها “Apple Maps” على الويب كنسخة تجريبية عامة، بعد أن كانت متاحة فقط في أجهزة آيفون وآيباد وحواسيب ماك.

وتهدف هذه الخطوة إلى منافسة خرائط جوجل، إذ يمكن الآن للمستخدمين زيارة الموقع الجديد المخصص للحصول على الاتجاهات سواء سيرًا على الأقدام أو بالسيارة، والتبديل بين 3 أنماط مختلفة للخرائط، والحصول على معلومات حول الأعمال التجارية، واستكشاف الأدلة التي يعدها فريق الخرائط في الشركة.

ويأتي إطلاق النسخة التجريبية العامة من خرائط آبل عبر الويب بالتزامن مع توسيع الشركة أدلتها الخاصة بدورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس وغيرها من الأحداث الرياضية.

ومع أن الوظائف الأساسية لخرائط آبل موجودة في إصدار الويب، لكن بعض المزايا المهمة مثل المباني الثلاثية الأبعاد والجولات الجوية ليست متاحة بعدُ.

وأوضحت الشركة في بيان رسمي أنها تعمل على طرح مزايا إضافية مثل ميزة “Look Around” خلال الأشهر القادمة.

وحاليًا، تتوفر النسخة التجريبية العامة من خرائط آبل على الويب باللغة الإنجليزية فقط، ويمكن الوصول إليها عبر متصفحات الإنترنت المختلفة، مثل سفاري ومايكروسوفت إيدج وجوجل كروم، وتخطط الشركة لإضافة المزيد من اللغات وتوسيع توافق المتصفحات في الأشهر المقبلة.

ويمكن زيارة خرائط آبل على الويب عبر المتصفح من خلال الرابط الرسمي المخصص “beta.maps.apple.com“.

وتسيطر خرائط جوجل على السوق بفارق كبير، لكن آبل تسعى إلى تقليص ذلك الفارق من خلال تحسين خدمات خرائطها بنحو مستمر.

وسيفتح إطلاق خرائط آبل على الويب الباب لتكامل أفضل مع تطبيقات الويب والخدمات الأخرى، كما سيتمكن المطورون من إدماجها في مواقعهم وتطبيقاتهم بنحو أسهل.