ميتا تتيح إنشاء الصور الشخصية بالذكاء الاصطناعي

أعلنت شركة ميتا ميزة جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي تُسمى “تخيل نفسك Imagine Yourself”، وهي تتيح للمستخدمين إنشاء صور شخصية فنية بناءً على صورهم الشخصية والأوامر النصية التي يُدخلونها.

وتعتمد تلك الميزة على نموذج ذكاء اصطناعي توليدي يحمل الاسم نفسه، وتقول ميتا إن ذلك النموذج يتفوق على نماذج التخصيص المتطورة الأخرى، إذ يُظهر “قدرات فائقة في الحفاظ على الهُوية وجودة الصورة”.

وأضافت ميتا عبر موقعها الرسمي أن نموذج “Imagine Yourself” يؤسس قاعدة قوية لمختلف تطبيقات التخصيص، وقد زعمت أن نتائج التقييم البشري أثبتت تفوق النموذج في كافة الجوانب، مثل الحفاظ على الهوية ودقة النص والجاذبية البصرية، مقارنة بنماذج التخصيص السابقة.

وعلى سبيل المثال: يمكن للمستخدم كتابة الأمر النصي: “تخيلني في لعبة فيديو قديمة”، ليعمل مساعد ميتا الذكي Meta AI على توليد صورة لما يريده، لكن قبلها سيطلب المساعد الذكي من المستخدم الوصول للكاميرا الأمامية حتى يلتقط المستخدم لنفسه عدة صور، لكي تُستخدم في عملية إنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي وفق رغبة المستخدم.

ولا تعتمد تلك الميزة على الصور المخزنة في حسابات المستخدمين أو أجهزتهم حاليًا، وإنما تطلب التقاط عدة صور عند استخدامها، وتقول ميتا إنها قد تستخدم تلك الصور في تدريب نماذجها.

وتعتزم ميتا إضافة أدوات تحرير جديدة إلى ميزة “تخيل نفسك” ضمن مساعدها الذكي، حتى تسمح للمستخدمين بإضافة عناصر أو إزالتها أو تغييرها داخل الصور باستخدام أوامر نصية بسيطة.

وتثير مزايا الذكاء الاصطناعي الجديدة من ميتا بعض المخاوف المتعلقة بالخصوصية، إذ توضح شروط الاستخدام أن المنشورات والصور العامة على منصاتها تُعد مادةً صالحة للاستخدام في عملية التدريب. ولم تلقَ هذه السياسة – بالإضافة إلى عملية إلغاء الاشتراك المعقدة – قبولًا لدى المستخدمين.