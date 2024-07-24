مقارنة بين ساعتي Galaxy Watch7 و OnePlus Watch 2

Galaxy Watch7 من أحدث الساعات الذكية من سامسونج، فقد أطلقت الشركة قبل مدة قصيرة مجموعة من الأجهزة الجديدة، منها: ساعة Galaxy Watch7 وساعة Galaxy Watch Ultra والخاتم الذكي Galaxy Ring وغير ذلك.

وفي وقت سابق من هذا العام، أطلقت شركة ون بلس ساعة OnePlus Watch 2 الذكية التي تأتي في هيكل دائري مثل ساعة سامسونج، كما أنها تُباع بالسعر نفسه الذي تباع به ساعة سامسونج، وتشترك معها في العديد من المزايا.

فإذا كنت ترغب في شراء ساعة ذكية جديدة وتفكر في هاتين الساعتين فيمكن للمقارنة التالية بينهما مساعدتك في اختيار الساعة المناسبة لك:

التصميم والشاشة:

تتميز كل من Galaxy Watch7 و OnePlus Watch 2 بتصاميم دائرية مع وجود أزرار مادية، وتأتي ساعة سامسونج Galaxy Watch7 في حجمين، هما: 40 مم و 44 مم، ويزن كل منهما 28.8 جرامًا و 33.8 جرامًا على التوالي. وبفضل الهيكل المصنوع من الألمنيوم، تمتاز ساعة سامسونج بأنها أخف وزنًا من OnePlus Watch 2.

تضم ساعة Galaxy Watch7 التي تأتي بمقاس قدره 40 مم شاشة Super AMOLED بمقاس قدره 1.3 بوصة، وهي مغطاة بطبقة زجاجية من نوع sapphire crystal للحماية من الخدوش. وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 مم فيضم شاشة Super AMOLED أكبر قليلًا ويبلغ مقاسها 1.5 بوصة.

وأما ساعة ون بلس Watch 2 فتأتي في هيكل مصنوع من الفولاذ المقاوم للصدأ وتتوفر بحجم واحد فقط يبلغ 46 مم، وتزن 49 جرامًا وتضم شاشة AMOLED بمقاس قدره 1.43 بوصة، وتمتاز بدقة عالية وسطوع جيد، ولن تواجه أي مشكلات في وضوح العناصر الظاهرة في الشاشة عند استخدام الساعة في الخارج. كما أنها مغطاة بطبقة زجاجية من نوع sapphire crystal لمنحها المزيد من المتانة.

المعالج والمزايا الأساسية:

تعمل ساعة OnePlus Watch 2 بمعالجين، هما: Snapdragon W5 و BES 2700، ويعمل كل معالج مع نظام تشغيل مختلف، وتغير الساعة النظام تلقائيًا بحسب المهمة؛ إذ يعمل معالج Snapdragon W5 مع نظام Wear OS 4 لأداء المهام الخاصة بتشغيل التطبيقات التابعة لجهات خارجية، ويعمل معالج BES 2700 مع نظام RTOS لأداء المهام اليومية الخاصة بتتبع المؤشرات الصحية والأنشطة الرياضية وتتبع الإشعارات والمكالمات.

تحتوي ساعة OnePlus Watch 2 على مقياس تسارع وجيروسكوب ومتتبع للخطوات، وبوصلة. كما أنها قادرة على تتبع معدل ضربات القلب ونسبة الأكسجين في الدم ومستويات التوتر. وتدعم هذه الساعة نظام تتبع المواقع العالمي (GPS) الثنائي النطاق الذي يحدد موقعك بدقة في أثناء ممارسة رياضة الجري أو ركوب الدراجات أو المشي لمسافات طويلة.

وأما ساعة Galaxy Watch7 فتعمل بمعالج Exynos W1000 الجديد المصنع بتقنية قدرها 3 نانومتر، وقد أشارت سامسونج إلى أن هذا المعالج يتمتع بسرعة أعلى بثلاث مرات وكفاءة أفضل في استهلاك الطاقة بنسبة قدرها 30% من الطراز السابق. وتأتي ساعة سامسونج مع سعة تخزين قدرها 32 جيجابايت وهي ضعف سعة التخزين في ساعة Galaxy Watch6.

تدعم هذه الساعة مجموعة واسعة من مزايا مراقبة الصحة واللياقة البدنية. وبالإضافة إلى كل ما تتبعه ساعة OnePlus Watch 2، يمكن لساعة سامسونج أيضًا اكتشاف حالات عدم انتظام ضربات القلب (AFib) ومراقبة ضغط الدم وتخطيط القلب (ECG) وغير ذلك. وتتضمن هذه الساعة عددًا كبيرًا من الأوضاع الرياضية كما تدعم بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI.

تعمل ساعة Watch7 بواجهة المستخدم One UI 6 Watch ونظام Wear OS 5، مما يجعلها أول ساعة ذكية تعمل بأحدث إصدار من نظام التشغيل الخاص بالأجهزة القابلة للارتداء من جوجل Wear OS.

البطارية والشحن:

تمتاز ساعة OnePlus Watch 2 بعمر البطارية الطويل وتتفوق بذلك على ساعة سامسونج؛ إذ يمكن أن تستمر ساعة OnePlus Watch 2 بالعمل لمدة تصل إلى 100 ساعة أي ما يعادل أكثر من أربعة أيام بقليل. وباستخدام وضع توفير الطاقة، يمكن أن تستمر هذه الساعة بالعمل لمدة تصل إلى 12 يومًا. ويمكن شحن ساعة Watch 2 بالكامل في ساعة واحدة فقط، وذلك بفضل دعم تقنية الشحن السريع بقوة تبلغ 7.5 واط.

تبلغ سعة بطارية ساعة ون بلس 500 ميلّي أمبير في الساعة، وأما الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم من ساعة سامسونج فيحتوي على بطارية تبلغ سعتها 425 ميلّي أمبير في الساعة. ويحتوي الطراز الصغير على بطارية تبلغ سعتها 300 ميلّي أمبير في الساعة.

تحتوي ساعة Watch 7 على نظام شحن مختلف قليلًا عن الطرز السابقة بسبب التغييرات التي أجرتها سامسونج في المستشعرات والزجاج في الجزء السفلي من الساعة. وتوصي سامسونج باستخدام الشاحن المرفق مع الساعة فقط؛ لأنها غير متوافقة مع شواحن Galaxy Watch السابقة. ولا تدعم هذه الساعة الشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

تُباع ساعة سامسونج Galaxy Watch7 بسعر يبدأ من 300 دولار، وأما ساعة OnePlus Watch 2 فتُباع بسعر قدره 299 دولارًا.

إليك المواصفات الكاملة لساعتي Galaxy Watch7 و OnePlus Watch 2 :

OnePlus Watch 2 Galaxy Watch7 المعالج معالج Snpadragon W5 Gen 1 ومعالج BES2700. معالج Exynos W1000. الشاشة من نوع (AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 466 × 466 بكسلًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.5 بوصة، وبدقة قدرها 480 × 480 بكسلًا.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: يضم شاشة من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 1.3 بوصة، وبدقة قدرها 432 × 432 بكسلًا. خيارات مساحة التخزين الداخلية 32 جيجابايت. 32 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 2 جيجابايت. 2 جيجابايت. البطارية 500 ميلّي أمبير في الساعة. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 425 ميلّي أمبير في الساعة.

الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 300 ميلّي أمبير في الساعة. المستشعرات الأساسية مستشعر ضربات القلب، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. مستشعر BioActive من سامسونج المطوّر، ومستشعر درجة الحرارة، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، ومستشعر الإضاءة المحيطة. الوزن 49 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 44 ملم: 33.8 جرامًا. الطراز الذي يأتي بمقاس قدره 40 ملم: 28.8 جرامًا. الاتصال شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.0 وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)، ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الثنائي النطاق. شبكات الواي فاي، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC)،

ونظام تحديد المواقع العالمي (GPS) الثنائي النطاق. نظام التشغيل Wear OS 4. Wear OS 5. السعر 299 دولارًا. يبدأ من 300 دولار.