قدمت سامسونج نهجين مختلفين مع Galaxy Z fold6 و Galaxy Z Flip6، إذ يأتي Galaxy Z fold6 مع تغييرات في التصميم مقارنة بالطراز السابق، مع تغييرات قليلة في المواصفات. وأما Galaxy Z Flip6 فيحتفظ بالتصميم نفسه الخاص بالإصدار السابق، لكن هناك ترقية كبيرة في المواصفات.

إذ يأتي هذا الهاتف مع تحسينات في دقة الكاميرا الأساسية وحجم البطارية، مع دعم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، وغير ذلك.

ولتتعرف جميع المواصفات والمزايا التي يتمتع بها هذا الهاتف سنقدم فيما يلي مراجعة شاملة لهاتف Galaxy Z Flip6 الجديد من سامسونج:

التصميم:

لم تغير سامسونج في تصميم Galaxy Z Flip6 مقارنةً بالإصدار السابق، فهو يأتي بالتصميم ذاته الخاص بطراز Flip5 مع وجود بعض الفروق الطفيفة، والفرق الذي قد تلاحظه هو أن حلقات عدسات الكاميرا الخلفية تأتي بألوان مختلفة تتطابق مع لون الهاتف، وأما في الطراز السابق فكانت الحلقات المحيطة بعدسات الكاميرا الخلفية تظهر جميعها باللون الأسود بغض النظر عن لون الهاتف.

من ناحية أخرى، حسّنت سامسونج متانة هذا الهاتف ليتمتع بحماية من الغبار بالإضافة إلى مقاومة الماء؛ إذ يدعم هذا الهاتف مقاومة الماء والغبار وفقًا لمعيار IP48 وأما الطراز السابق فهو مقاوم للماء فقط وفقًا لمعيار IPX8. ومع ذلك، من المهم معرفة أن الشاشة القابلة للطي ليست متينة مثل الشاشة العادية، لذلك ينبغي التعامل معها بحذر.

تتميز الشاشة في هذا الهاتف بأنها مغطاة بطبقة زجاجية أكثر سمكًا مقارنةً بالطراز السابق، وهناك أيضًا مفصل جديد أنحف أسفل الشاشة يساعد في تقليل ظهور التجعد في الشاشة عند طي الهاتف.

الشاشة:

يضم هاتف Galaxy Z Flip 6 شاشة (Dynamic LTPO AMOLED 2X) بمقاس قدره 6.7 بوصات مثل شاشة الطراز السابق، وتمتاز بدقة قدرها 2640 × 1080 بكسلًا وتدعم معدل تحديث تكيفي يتغير بين 1 و 120 هرتزًا. ومثل شاشة هاتف Galaxy S24 تمتاز شاشة هذا الهاتف بسطوع يصل إلى 2600 شمعة في المتر المربع بدلًا من 1750 شمعة في المتر المربع في جهاز Flip5. وهذا يساعد في تعزيز وضوح المحتوى الظاهر على الشاشة عند استخدام الهاتف تحت ضوء الشمس المباشر.

وأما الشاشة الخارجية فتأتي بقياس قدره 3.4 بوصات وهي من نوع Super AMOLED وتتطابق في ذلك مع شاشة Flip5 وتمتاز بدقة قدرها 720 × 748 بكسلًا. ويمكن تشغيل بعض التطبيقات في هذه الشاشة لكنها لا تدعم تشغيل التطبيقات التابعة لجهات خارجية.

تمتاز الشاشة الخارجية بأنها تعرض معاينة للصور التي تلتقطها بالكاميرا الخلفية وهذا يعني أنه يمكنك التقاط صور شخصية عالية الجودة باستخدام الكاميرا الخلفية ومعاينة الصورة قبل التقاطها في الشاشة الخارجية.

الكاميرا:

يحتوي Z Flip6 على كاميرا خلفية ثنائية العدسات، وكاميرا أمامية أحادية العدسة، وتأتي العدسات بالمواصفات التالية:

العدسة الأساسية: واسعة تأتي بدقة قدرها 50 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/1.8.

واسعة تأتي العدسة الثانية: فائقة الاتساع وتأتي بدقة قدرها 12 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

فائقة الاتساع وتأتي الكاميرا الأمامية: تضم عدسة واسعة تأتي بدقة قدرها 10 ميجابكسل، وبفتحة عدسة تبلغ f/2.2.

تدعم الكاميرات الأمامية والخلفية في هذا الهاتف تصوير مقاطع الفيديو بدقة قدرها 4K بمعدل يبلغ 60 إطارًا في الثانية.

حسنّت سامسونج الكاميرا في هاتف Z Flip6 الجديد مقارنةً بالطراز السابق بإضافة كاميرا أساسية واسعة الزاوية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مثل المتوفرة في هاتف Galaxy S24.

بالإضافة إلى ذلك، يدعم هذا الهاتف مزية الذكاء الاصطناعي Auto Zoom التي يمكنها اكتشاف موضوع الصورة تلقائيًا وتحديد مقدار التكبير أو التصغير المناسب لالتقاط صورة مثالية.

يستخدم هاتف Galaxy Z Flip6 أيضًا محرك ProVisual من سامسونج الذي يسمح لك بالتقاط صور مليئة بالتفاصيل الواضحة حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

المعالج والأداء:

عندما يتعلق الأمر بقوة المعالجة، فإن هاتف Galaxy Z Flip6 يتطابق مع هواتف Galaxy S24 و Fold6 فهو يعمل بالمعالج نفسه الذي تعمل به هذه الهواتف وهو معالج Snapdragon 8 Gen 3 المصمم خصوصًا لهواتف سامسونج جالاكسي الرائدة.

يأتي هذا الهاتف مزودًا بذاكرة وصول عشوائي (RAM) تبلغ سعتها 12 جيجابايت ومساحة تخزين تبدأ سعتها من 256 جيجابايت. وتساعد السعة الكبيرة لذاكرة الوصول العشوائي في تشغيل جميع مزايا Galaxy AI الحالية والمستقبلية بسلاسة.

يُعد Flip6 أيضًا الأول في فئته الذي يحتوي على غرفة بخار، وهذه المزية ستساعد في منع ارتفاع حرارة الهاتف في أثناء أداء المهام الكثيفة.

عند البدء باستخدام هذا الهاتف ستلاحظ أنه سريع الأداء بنحو كبير، وستتمكن من أداء جميع المهام السهلة والمتوسطة والكثيفة بسلاسة دون مواجهة أي مشكلات تتعلق بالتأخير أو عدم الاستجابة.

من ناحية أخرى، يدعم هذا الهاتف مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي التي تعزز تجربة استخدامه بنحو كبير؛ إذ يدعم هاتف Galaxy Z Flip6 أفضل مزايا Galaxy AI التي قدمتها سامسونج أول مرة مع سلسلة Galaxy S24. كما يحتوي على بعض المزايا الجديدة وأبرزها:

مزية Photo Ambient التي تتيح لك تعيين خلفيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتغير تلقائيًا بحسب الوقت من اليوم وحال الطقس.

مزية Sketch to Image التي تولد صورًا واقعية من رسوماتك.

مزية المترجم الفوري (Interpreter) التي تعمل بنحو مميز في أثناء تفعيل الوضع المرن؛ إذ تُظهر هذه المزية ترجمة فورية للمحادثات في كل من الشاشة الرئيسية وشاشة الغلاف؛ مما يسمح للمشاركين في المحادثة برؤية الترجمات في الشاشة الظاهرة لهم.

البطارية والشحن:

حصل هاتف Galaxy Z Flip6 على ترقية كبيرة في مواصفات البطارية؛ إذ يحتوي هذا الهاتف على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 ميلّي أمبير في الساعة بدلًا من 3700 ميلّي أمبير في الساعة وهي سعة بطارية الطراز السابق.

ونظرًا إلى أن هذا الهاتف يعمل بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 الذي يمتاز بالكفاءة العالية في استهلاك الطاقة فهذا سيساعد في تحسين عمر البطارية.

تدعم بطارية هذا الهاتف الشحن السلكي بقدرة تبلغ 25 واطًا، وتصل نسبة الشحن إلى 50% خلال نصف ساعة، وتدعم أيضًا الشحن اللاسلكي بقدرة تبلغ 15 واطًا، والشحن اللاسلكي العكسي.

السعر:

يُباع هاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 الجديد بسعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا.

إليك المواصفات الكاملة لهاتف سامسونج Galaxy Z Flip6 الجديد:

Galaxy Z Flip6 المعالج معالج كوالكوم (Snapdragon 8 Gen 3) الثماني النوى، والمُصنع بتقنية تبلغ 4 نانومتر. الشاشة الشاشة الرئيسية الداخلية: من نوع (Dynamic LTPO AMOLED 2X)، بمقاس قدره 6.7 بوصات. الشاشة الخارجية: من نوع (Super AMOLED)، بمقاس قدره 3.4 بوصات. خيارات مساحة التخزين الداخلية 256، أو 512 جيجابايت. ذاكرة الوصول العشوائي RAM 12 جيجابايت. الكاميرا الخلفية ثنائية العدسات؛ الأساسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل، والثانية بدقة قدرها 12 ميجابكسل. الكاميرا الأمامية أحادية العدسة بدقة قدرها 10 ميجابكسل. منفذ السماعات 3.5 ملم لا يدعم. دعم بطاقة microSD لا يدعم. الاتصال شبكات الجيل الخامس 5G، وشبكات Wi-Fi 6E، وتقنية البلوتوث 5.3، وتقنية الاتصال القريب المدى (NFC). الألوان الأسود، والأخضر، والفضي، والأزرق، والأصفر، والبرتقالي، والأبيض. نظام التشغيل أندرويد 14. الوزن 187 جرامًا. السعر يبدأ من 4399 ريالًا سعوديًا .