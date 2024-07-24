كيف تحافظ على أمان بياناتك في أثناء السفر؟

أصبح الحفاظ على أمان البيانات الشخصية أمرًا ضروريًا بسبب تزايد عمليات الاحتيال وسرقة البيانات، وفي أثناء السفر بنحو خاص قد نكون عرضة لهذه المشكلة بسبب اعتمادنا على شبكات الواي فاي المفتوحة في بعض الأماكن العامة، وقد يتعرض بعض الأشخاص لمشكلة سرقة هواتفهم الذكية، وهذا يعني زيادة تعرّض بياناتك الشخصية للسرقة، لذلك لا بد من التفكير في كيفية الحفاظ على أمان بياناتك في أثناء السفر.

في هذا المقال، سنذكر مجموعة من النصائح والإجراءات التي يمكن أن تساعدك في حماية أمان بياناتك في أثناء السفر، مما يضمن لك رحلة آمنة دون القلق من التعرض للاختراقات الرقمية:

1- تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة:

تجنب استخدام شبكات الواي فاي العامة حيثما أمكن ذلك؛ لأن هناك العديد من المخاطر المرتبطة باستخدام هذه الشبكات، مثل: سرقة البيانات والتتبع والمراقبة، مما يجعل الاتصال بأي شبكة مفتوحة أمرًا محفوفًا بالمخاطر. وهذا الأمر ينطبق على استخدام شبكات الواي فاي العامة في أي مكان، وليس فقط في أثناء السفر.

هناك خطوة أخرى يمكنك اتخاذها لتجنب الخطر المرتبط باستخدام شبكات الواي فاي العامة وهي تعطيل الاتصال التلقائي؛ إذ سيؤدي هذا إلى منع أجهزتك من الاتصال تلقائيًا بشبكات الواي فاي المفتوحة، ويساعد في الحفاظ على أمان بياناتك.

2 – استخدم الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN):

تستخدم الشبكة الافتراضية الخاصة (VPN) التشفير للحفاظ على أمان بياناتك، فعند الاتصال بشبكة VPN، تنتقل البيانات عبر خوادمها قبل الوصول إلى موقع الويب أو التطبيق أو الخدمة التي تستخدمها، مما يحافظ على أمان بياناتك.

يُنصح باستخدام شبكات VPN المدفوعة؛ لأن معظم هذه الشبكات توفر حماية كبيرة وتخضع للمراقبة من طرف ثالث للتحقق من عدم تسجيلها أي بيانات خاصة بالمستخدم.

3- استخدم المصادقة الثنائية:

يمكنك حماية حساباتك باستخدام المصادقة الثنائية (2FA)؛ إذ تُضيف المصادقة الثنائية خطوة تحقق إضافية إلى عملية تسجيل الدخول إلى حساباتك، فبالإضافة إلى إدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور ستقوم بإدخال رمز تحقق آخر، وهذا الرمز سيأتيك في رسالة نصية قصيرة SMS في هاتفك، أو سيكون رمزًا تُنشئه بواسطة أحد تطبيقات المصادقة، وهذه الإجراءات الإضافية من شأنها المساعدة في تعزيز الحفاظ على أمان البيانات.

4- تفعيل خدمة تتبع موقع الجهاز:

يوفر نظاما التشغيل iOS وأندرويد خدماتِ تتبُّعٍ تسمح لك بتتبُّع الجهاز المسروق؛ إذ يمكن لخدمة Find My من آبل وخدمة Find My Device من جوجل مساعدتك في تتبع موقع هاتفك إذا سُرق منك أو نسيت أين وضعته، حتى عندما يكون مغلقًا. لذا من المهم تفعيل هذه الخدمات في هاتفك قبل السفر؛ لأن احتمالية سرقة الهواتف تزداد في الأماكن المزدحمة والمليئة بالسُيّاح.

5- نصائح إضافية حول الحفاظ على أمان البيانات في أثناء السفر:

هناك مجموعة من الخطوات الإضافية التي يمكنك اتخاذها لحماية بياناتك في أثناء السفر، وأبرزها:

حدّث أنظمة التشغيل في جميع الأجهزة التي ستأخذها معك قبل السفر؛ إذ إن ضمان عملِها بأحدث إصدار، يساعد في الحماية من العديد من المشكلات الأمنية المحتملة.

تحقق من أنك تستخدم كلمات مرور قوية وفريدة لحساباتك عبر الإنترنت، واستخدم مدير كلمات المرور للحفاظ على تنظيم كلمات المرور الخاصة بك.

تجنّب وصْل هاتفك بمنفذ شحن عام في المطارات أو أي أماكن أخرى توفر هذه الخدمة؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى سرقة بياناتك بعد الاتصال بمنفذ الشحن العام.

احذف أي بيانات من السيارة التي استأجرتها في أثناء السفر، لتجنب التعرض لمشكلات الخصوصية المحتملة، مثل: وصول شخص ما إلى جهات الاتصال الخاصة بك والمعلومات الخاصة وغير ذلك.