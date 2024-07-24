“كور 42” الإماراتية تطلق منصة الذكاء الاصطناعي “Compass 2.0”

أعلنت شركة (كور 42)، التابعة لمجموعة (جي 42) الإماراتية، إطلاق منصة (Compass 2.0)، بالتعاون مع شركة (كوالكوم تكنولوجيز)، وذلك بعد إطلاق منصة (Compass) بشكل تجريبي في يناير الماضي، التي نجحت في معالجة نحو 150 مليار رمز منذ إنشائها.

وتقدم منصة (Compass 2.0) الجديدة عروضًا معززة بفضل مسرعات الذكاء الاصطناعي (Qualcomm Cloud AI 100 Ultra)، المصممة لتقديم أداء عالٍ وكفاءة في استخدام الطاقة وقابلية تحمل تكاليف مخفضة، مما يجعلها مثالية للعملاء الذين يشغلون أحمال عمل الذكاء الاصطناعي الحديثة.

كما صُممت منصة (Compass) لتتيح للعملاء والشركاء استخدام مجموعة واسعة من نماذج الذكاء الاصطناعي المحسنة سابقًا، مثل: GenAI، وEmbeddings، والرؤية الحاسوبية، ومعالجة اللغة الطبيعية، بسهولة من خلال واجهة برمجة التطبيقات (API) المحسنة.

وتوفّر واجهة برمجة التطبيقات (API) الآن تقنية (الاستنتاج) كخدمة من كوالكوم، لدعم النماذج المدرَّبة سابقًا والحلول المُحوَّلة بالكامل والقابلة للتطوير.

كما تقدم هذه المنصة المتطورة إمكانية الوصول إلى العديد من النماذج المفتوحة المصدر، بما يشمل: (جيس) Jais، وهو النموذج اللغوي الكبير باللغة العربية الأعلى جودة على مستوى العالم، ونموذج (Llama3) من ميتا، ونماذج Azure OpenAI GPT-4.

وتتيح أيضًا الوصول إلى الحلول والخدمات من خبراء التطبيقات، مما يطلق العنان لإمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي للعديد من التطبيقات مثل:

توليد نصوص شبيهة بالنصوص البشرية لوكلاء المحادثة المخصصة المتعددة اللغات.

إنشاء مساعدين للمشاركة والدعم لتقديم التفاعل والدعم للمرضى على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

تحويل البيانات إلى رؤى ذات مغزى داخل أنظمة التوصيات التي تتوافق مع السحابة السيادية.

معالجة المستندات (الترجمة، والنسخ، والتلخيص).

الدردشة مع أنظمة (التوليد المعزّز بالاسترجاع) Retrieval Augmented Generation.

تطوير الأكواد البرمجية وتصحيحها.

وتعليقًا على إطلاق منصة (Compass 2.0)، قال كيريل إفتيموف، مدير التكنولوجيا في مجموعة G42، والرئيس التنفيذي لشركة Core42: “نتعاون في G42 مع رواد التكنولوجيا العالميين لتقديم قدرات تحويلية لكل من عملائنا وشركائنا والمجتمع العالمي. ونفتخر بشراكتنا مع كوالكوم تكنولوجيز لإطلاق هذه المنصة المتقدمة لعملائنا، التي توفر النشر السريع والتكامل السلس مع العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي المفتوحة المصدر، مما يساهم في إحداث ثورة في مختلف القطاعات”.

ومن جانبه قال راشد العطار، نائب رئيس قسم الحوسبة السحابية في شركة كوالكوم: “تُحْدِث منصة Compass 2.0 من (كور 42) تغييرًا جذريًا في عالم الذكاء الاصطناعي التوليدي. حيث تسهل المنصة إمكانات الوصول والنشر، مع الحفاظ على معايير عالية للخصوصية وإمكانية التخصيص. ونفخر في كوالكوم بمواصلة عملنا مع G42 لتقديم وصول عالي الأداء يساهم في تطوير فهم اللغات وتحليلات البيانات إلى مستويات جديدة. ونأمل من خلال جهودنا المشتركة أن نمكن المؤسسات من تحسين رعاية المرضى واتخاذ قرارات مالية مستنيرة وتحسين الخدمات العامة”.

منصة Compass 2.0 متاحة للاستخدام الآن، ولمعرفة المزيد يمكنك زيارة هذا الموقع الإلكتروني.