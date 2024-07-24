كراود سترايك تلوم برامج الاختبار في كارثة ويندوز

نشرت كراود سترايك مراجعة ما بعد الحادث للتحديث الخطأ الذي نشرته وأدى إلى تعطل نحو 8.5 ملايين جهاز يعمل بنظام ويندوز في الأسبوع الماضي.

ويُلقي المنشور التفصيلي اللومَ على خطأ في برنامج الاختبار لعدم التحقق بطريقة صحيحة من صحة تحديث المحتوى الذي أُرسل إلى ملايين الأجهزة يوم الجمعة.

وتَعِد كراود سترايك بإجراء اختبار شامل لتحديثات محتواها، وتحسين معالجة الأخطاء، وتنفيذ نشر متدرِّج لتجنب تكرار هذه الكارثة.

وتستخدم الشركات في جميع أنحاء العالم برنامج كراود سترايك المسمى Falcon للمساعدة في إدارة مكافحة البرامج الضارة والانتهاكات الأمنية عبر الملايين من أجهزة ويندوز.

وأصدرت كراود سترايك يوم الجمعة تحديثًا لتكوين المحتوى لبرنامجها كان من المفترض أن يجمع معلومات عن تقنيات التهديد الجديدة المحتملة.

وترسل هذه التحديثات بصورة منتظمة، مع أن تحديث التكوين المحدد هذا تسبب بتعطل ويندوز.

وتُصدر كراود سترايك عادةً تحديثات التكوين بطريقتين مختلفتين. ويوجد ما يسمى محتوى المستشعر الذي يحدّث مباشرةً مستشعر Falcon والذي يعمل على مستوى النواة في ويندوز، كما يوجد بصورة منفصلة محتوى الاستجابة السريعة الذي يحدّث كيفية تصرف هذا المستشعر لاكتشاف البرامج الضارة.

وتسبب ملف محتوى الاستجابة السريعة الصغير البالغ حجمه نحو 40 كيلوبايت بحدوث مشكلة يوم الجمعة.

ولا تأتي تحديثات المستشعر الفعلي من السحابة، وعادةً ما تتضمن نماذج الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي التي تسمح للشركة بتحسين قدرات الكشف على المدى الطويل.

وتتضمن بعض هذه الإمكانات شيئًا يسمى أنواع القوالب، وهو بمنزلة تعليمات برمجية تتيح اكتشافًا جديدًا وتُضبط حسب نوع محتوى الاستجابة السريعة المنفصل الذي أرسل يوم الجمعة.

وعلى الجانب السحابي، تدير كراود سترايك نظامها الذي يُجري فحوصات التحقق من صحة المحتوى قبل إصداره لمنع وقوع حادث مثل يوم الجمعة.

وأصدرت الشركة تحديثين لمحتوى الاستجابة السريعة في الأسبوع الماضي، أو ما يطلق عليه أيضًا مثيلات القالب.

وتقول كراود سترايك: “نظرًا إلى وجود خطأ في أداة التحقق من المحتوى، اجتازت إحدى مثيلات القالب التحقق من الصحة مع أنها تتضمن بيانات محتوىً تحتوي مشكلات”.

وتجري الشركة اختبارًا آليًا ويدويًا على محتوى المستشعر وأنواع القوالب، مع أنها لم تنفذ اختبارًا شاملًا لمحتوى الاستجابة السريعة الذي أرسل يوم الجمعة.

ووفّر نشر أنواع القوالب في شهر مارس الثقة بعمليات التحقق التي نُفّذت على أداة التحقق من المحتوى، لذلك يبدو أن كراود سترايك افترضت أن طرح محتوى الاستجابة السريعة لن يسبب مشكلات.

وأدى هذا الافتراض إلى تحميل المستشعر محتوى الاستجابة السريعة المتضمن مشكلات في مترجم المحتوى وتشغيل استثناء للذاكرة خارج الحدود.

وقالت الشركة: “لا يمكن التعامل مع هذا الاستثناء غير المتوقع بأمان، مما يؤدي إلى تعطل نظام التشغيل ويندوز”.

ومن أجل منع حدوث ذلك مرة أخرى، تَعِد الشركة بتحسين اختبار محتوى الاستجابة السريعة باستخدام اختبار المطورين المحليين وتحديث المحتوى واختبار التراجع، إلى جانب اختبار الضغط والتشويش وحقن الأخطاء.

كما تنفّذ كراود سترايك أيضًا اختبار الاستقرار واختبار واجهة المحتوى على محتوى الاستجابة السريعة.

وتُحدِّث الشركة أيضًا أداة التحقق من المحتوى المستندة إلى السحابة للتحقق بطريقة فضلى من إصدارات محتوى الاستجابة السريعة.

وقالت الشركة إنها تُجري حاليًا عملية فحص جديدة للحماية من نشر مثل هذا النوع من المحتوى الإشكالي في المستقبل.

كما تعمل كراود سترايك على تحسين معالجة الأخطاء الموجودة في مترجم المحتوى، وهو جزء من مستشعر Falcon.

وتنفِّذ الشركة أيضًا نشرًا متدرجًا لمحتوى الاستجابة السريعة، مما يضمن نشر التحديثات تدريجيًا على أجزاء كبرى من قاعدة التثبيت بدلًا من الإرسال الفوري إلى جميع الأنظمة.