كاسبرسكي تقدم منتجاتها باشتراك شهري لمستخدمي “إي آند” في الإمارات

أعلنت شركة كاسبرسكي تقديم منتجاتها باشتراك شهري لمستخدمي (إي آند) في دولة الإمارات لحماية حياتهم الرقمية. إذ توفر حلول كاسبرسكي الاستهلاكية الحائزة على جوائز، مثل: Kaspersky Premium وKaspersky Plus، مزايا أمنية متقدمة ومصممة ببراعة لحماية خصوصية المستخدمين.

وتضمن هذه الحلول الأمنية الحماية من البرمجيات الخبيثة، والمواقع الإلكترونية المزيفة، ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية، وتواجه التهديدات السيبرانية المعقدة بفعالية.

بالإضافة إلى ذلك، يستفيد مستخدمو حل (Kaspersky Premium) من دعم تقني على مدار الساعة، مع وجود خبراء مستعدين لحل أي مشكلة عند الحاجة، سواء كانت مستجدة أو موجودة سابقًا.

أدوات إضافية لحماية متكاملة:

سيستفيد عملاء شركة (إي آند) الإمارات أيضًا من أدوات، مثل: Kaspersky Password Manager، و Kaspersky Safe Kids، وسيتمكنون من إدارتها جميعًا من خلال تطبيق موحد.

وتتيح أداة (Kaspersky Password Manager) للمستخدمين تخزين كلمات المرور ومزامنتها، وتفاصيل بطاقات الائتمان، والمستندات المهمة بأمان عبر الحواسيب والأجهزة المحمولة.

كما ستكون أداة (Kaspersky Safe Kids) متاحة لعملاء شركة (إي آند) الإمارات ضمن خطط الاشتراك الشهرية. وقد صُمم هذا التطبيق لتوفير الرقابة الأبوية الرقمية، مما يساعد الأطفال على التنقل في العالم الرقمي بأمان.

ويشمل التطبيق مزايا مثل تتبع المواقع عبر نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والبحث الآمن عبر يوتيوب، وإدارة وقت الشاشة.

وتعليقًا على ذلك، قال سيف الله جديدي، مدير قناة المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا في كاسبرسكي: “يسعدنا التعاون مع شركة إي آند الإمارات لإتاحة منتجاتنا بسهولة في ما يصل إلى خمسة أجهزة. ففي العام الماضي، ظهرت منتجات شركة كاسبرسكي في 100 اختبار مقارنة مستقل، وحصدت المركز الأول في 93 منها. وهذا دليل على نهج الشركة المبتكر في مجال الأمان، الذي أصبح متاحًا من خلال حساب عبر الإنترنت سهل الاستخدام والتثبيت”.

الاشتراك في حلول كاسبرسكي:

يمكن لعملاء إي آند الإمارات الاشتراك في الخدمة باستخدام أرقام هواتفهم المحمولة من خلال الصفحات الرسمية لكل من Kaspersky Premium وKaspersky Plus.