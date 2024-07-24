جوجل تجلب مزايا جديدة عديدة إلى متجر التطبيقات

تجلب جوجل مزايا عديدة جديدة إلى متجر التطبيقات لنظام التشغيل أندرويد، ويشمل ذلك “المجموعات” الجديدة المصنفة التي تسلط الضوء على المحتوى من التطبيقات المثبتة.

ويضيف برنامج المكافآت جوائز إضافية، ويشمل ذلك أجهزة Pixel. وتقدم خدمة الاشتراك في Play Pass إمكانات ألعاب متنوعة.

وفي اليابان، تطرح جوجل مساحة منظمة للرسوم الهزلية تسمح للأشخاص بالتعمق في معاينات الفصل الأول دون الحاجة إلى تثبيت التطبيقات الخارجية أولًا.

وتهدف هذه التغييرات مجتمعة إلى جعل متجر جوجل للتطبيقات بمنزلة تجربة شاملة، تسعى جوجل إلى تشجيع المستخدمين على استخدام متجر التطبيقات للعثور على المحتوى والتفاعل معه بدلًا من مجرد زيارته لتنزيل التطبيقات.

وعاينت الشركة بعض التحديثات في مؤتمر صحفي في مدينة نيويورك، وسلطت الضوء على بعض الترقيات المعلنة سابقًا في I/O، مثل مراجعات التطبيقات المولدة بالذكاء الاصطناعي.

وتوسع جوجل مزايا الذكاء الاصطناعي هذه من خلال أداة جديدة مدعومة بنموذج الذكاء الاصطناعي Gemini تسهل مقارنة التطبيقات في فئات مماثلة.

وعندما تبحث عن تطبيق يؤدي مهمة محددة، يقترح الذكاء الاصطناعي خيارات متعددة لمساعدتك في العثور بسرعة على التطبيق المناسب. ويرافق كلًا من هذه الاقتراحات وصفٌ يسلِّط الضوء على مزاياه.

وتحدثت جوجل عن القسم الجديد في متجر التطبيقات المسمى “المجموعات”.

وبدلًا من محاولة إقناعك بالتطبيقات الجديدة، صممت جوجل “المجموعات” لعرض المحتوى من التطبيقات المثبتة وتنظيم كل شيء في فئات، مثل التسوق والمشاهدة والاستماع.

ويظهر لك صف “متابعة المشاهدة” لتطبيقات البث المتنوعة، بالإضافة إلى أحدث العروض من بائعي تجزئة محددين.

وقالت جوجل: “مع وجود محتوى التطبيق في مكان واحد، يصبح من السهل المتابعة من مكان توقفك”.

وعند البحث عن الألعاب، أصبح بإمكانك الآن الاختيار من قائمة عوامل تصفية الاهتمامات لتحسين أنواع الألعاب التي يقترحها متجر التطبيقات.

وابتداءً من الآن، يستطيع مستخدمو Google Play Games عبر الحاسوب تشغيل عدة ألعاب في الوقت نفسه في نوافذ منفصلة.

وتحاول جوجل زيادة جاذبية برنامج المكافآت Play Points من خلال إضافة جوائز أسبوعية متاحة لأعضاء الفئة الذهبية والبلاتينية والماسية.

وترفع جوجل مستوى الجوائز المعتادة من خلال إضافة أجهزة Pixel ومنتجات ألعاب Razer والأجهزة الأخرى.

ويحصل عملاء أندرويد في اليابان على مساحة جديدة منظمة في متجر التطبيقات مخصصة بالكامل للقصص المصورة.

وقالت جوجل: “يمكنك الوصول إلى محتوى القصص المصورة في مكان واحد، ويشمل ذلك معاينات الفصل الأول المجانية والأحداث المباشرة والمقاطع الدعائية واختيارات المحررين ومراجعات المعجبين حتى من التطبيقات التي لم تثبّتها”.

وتظهر علامة التبويب “القصص المصورة” الجديدة مباشرةً عبر الشاشة الرئيسية لمتجر التطبيقات. وتواصل الشركة استكشاف السبل الفضلى لاستخدام هذه المساحات المنسَّقة في مناطق أخرى.

وتمنح جوجل المستخدمين تحكمًا كبيرًا في البيانات المستخدمة من أجل الحصول على توصيات مخصصة. وتستطيع الآن اختيار التطبيقات التي تحتوي على بيانات حساسة لا تريد أن تأخذها خوارزميات التخصيص بالحسبان.