جنرال موتورز تتخلى عن المركبة الذاتية القيادة كروز أوريجين

قالت جنرال موتورز إنها علقت إنتاج مركبة الأجرة الروبوتية الذاتية القيادة كروز أوريجين Cruise Origin إلى أجل غير مسمى، حسبما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز.

وتعيد الشركة التركيز على صناعة الجيل القادم من السيارة الكهربائية تشيفي بولت Chevy Bolt، التي تستخدمها كروز. ومن المقرر أن تدخل النسخة المعدلة حيز الإنتاج في العام المقبل.

وتوقفت شركة صناعة السيارات عن إنتاج تشيفي بولت السابقة في العام الماضي بسبب الابتعاد عن نظام البطاريات القديم، مع أنها لم تكشف عن خطط لنموذج جديد في ذلك الوقت.

وقالت ماري بارا، الرئيسة التنفيذية لشركة جنرال موتورز، في رسالتها إلى المساهمين إن مركبة الأجرة الروبوتية الذاتية القيادة كروز أوريجين أوجدت حالة من عدم اليقين التنظيمي بسبب تصميمها الفريد.

وكان من المقرر أن تكون مصممة خصوصًا للقيادة الذاتية، دون عجلة قيادة أو دواسات، ولا واجهة أمامية أو خلفية واضحة، ولا يوجد سائق.

وتشير التقديرات إلى أن تكلفة كل مركبة تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات. وقالت جنرال موتورز في شهر سبتمبر من العام الماضي إنها على بعد أيام فقط من موافقة الجهات التنظيمية على دخول كروز أوريجين مرحلة الإنتاج الضخم.

وكانت جنرال موتورز وكروز تعملان على أوريجين مع هوندا، وكان من المفترض أن تظهر أوريجين أول مرة في اليابان في عام 2026.

وفي شهر أكتوبر، علقت إدارة المركبات الآلية في ولاية كاليفورنيا تصاريح مركبات كروز الذاتية القيادة بسبب مشكلات تتعلق بالسلامة بعد عدة حوادث، ويشمل ذلك حادثة اصطدمت فيها مركبة كروز الذاتية القيادة بأحد المشاة في سان فرانسيسكو.

وأوقفت كروز لاحقًا جميع العمليات دون سائق مؤقتًا قبل أن توقف الإنتاج مؤقتًا في شهر نوفمبر.

ومنذ ذلك الحين، اضطرت جنرال موتورز إلى ضخ المال في كروز أثناء إعادة توجيه مسار الشركة، مع أنها خسرت عدة مليارات من الدولارات على الشركة.

وفي الوقت نفسه، كانت كروز تختبر سيارة الأجرة الروبوتية الكهربائية تشيفي بولت Chevy Bolt في دالاس وهيوستن وفينيكس، باستخدام سائقين للسلامة البشرية. واستأنفت الشركة الاختبارات في وقت سابق من هذا العام بمركبات تقاد يدويًا ودون ركاب.