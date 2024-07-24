تقرير: أمازون تخسر مليارات الدولارات بسبب Echo

تسببت مكبرات الصوت الذكية Echo من أمازون بخسائر بمليارات الدولارات للشركة بغض النظر عن المبيعات القوية، وذلك وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال.

وبعد مراجعة ربحية الشركة، حوّل الرئيس التنفيذي آندي جاسي تركيزه إلى أعمال الأجهزة، ووضع نصب عينيه خفض التكاليف، إذ ابتعد عن نموذج أعمال جيف بيزوس، الذي كان يحمي فريق الأجهزة حتى مع تزايد الخسائر.

وأصبحت أعمال الأجهزة الذكية على المحك، وهي تشمل أجهزة Echos و Kindles و Fire TV Sticks وأجراس الباب بالفيديو، وحلَّ جاسي الفِرق التي تعمل على أجهزة جديدة دون تحديد خط واضح للربحية.

وفي شهر أكتوبر 2022، ألغت أمازون Amazon Glow، وهو جهاز مكالمات الفيديو الذي يبلغ عمره عامًا والذي كان يخسر الأموال.

وجاءت عمليات تسريح الموظفين في الشركة، مع التركيز على فريق الأجهزة. وفي عام 2023، أوقفت أمازون أيضًا Halo، وجهاز تعقب اللياقة البدنية القابل للارتداء.

وكان جاسي يدفع فريق الأجهزة لإيجاد طرق لتحسين أرباح Echo من خلال الاشتراكات والرسوم.

وباعت أمازون أكثر من 500 مليون جهاز أليكسا منذ عام 2023، مع أنها خسرت ما بين عامي 2017 و 2021 أكثر من 25 مليار دولار بسبب أعمالها في مجال الأجهزة.

ومنذ إطلاق منتجات أليكسا و Echo أول مرة في عام 2014، باعتها أمازون بأسعار منخفضة لزيادة استخدام المنتج على نطاق واسع من أجل التنافس مع المنافسين وتحفيز العملاء.

وتوقعت أمازون أن تؤدي مكبرات الصوت الذكية إلى عمليات شراء مستقبلية، إذ يتحدث العملاء إلى أليكسا لطلب البضائع من أمازون.

وتُعد خطة أمازون لإطلاق نسخة مدفوعة من أليكسا جزءًا من تغيير إستراتيجي لعكس الخسائر التي تزيد على 25 مليار دولار التي تكبدتها أعمال الأجهزة من عام 2017 إلى عام 2021.

وقد تصل النسخة المدفوعة من أليكسا المزودة بمزايا الذكاء الاصطناعي في أقرب وقت من هذا الشهر ويُشاع أن تكلفتها تصل إلى 10 دولارات شهريًا.

ومع الإطلاق المحتمل بعد أسابيع قليلة، يقال إن الموظفين لديهم شكوك إذا كان الإصدار الجديد من أليكسا سينتشر أم لا.

ويتسابق القسم نحو الموعد النهائي لإطلاق الاشتراك بغض النظر عن عدم توفر التكنولوجيا.

وكشف ديفيد ليمب، الرئيس السابق للأجهزة في أمازون، أول مرة عن خطط أمازون لفرض رسوم مقابل نسخة محسنة من أليكسا في العام الماضي.

وكما ذكرت وكالة رويترز سابقًا، فمن المفترض أن يأتي الإصدار الجديد من أليكسا مزودًا بمزايا الذكاء الاصطناعي التوليدي التي تسمح للمساعد الافتراضي بإكمال المهام المتعددة في توجيه واحد والتعلم من المستخدمين لإنشاء إجراءات روتينية.

ويقال إن أمازون قد تأخرت كثيرًا في المشروع. وفي الشهر الماضي، أشار تقرير من مجلة فورتشن إلى أن الإصدار الجديد من أليكسا ليس المساعد الشخصي الأفضل في العالم، إذ يتصارع الفريق مع المشكلات التقنية والتنظيمية.

ويشعر الموظفون أيضًا بالقلق من ناحية رغبة الناس في الدفع مقابل اشتراك بالإضافة إلى عضوية أمازون برايم البالغ قدرها 139 دولارًا سنويًا.

ونظرًا إلى أن الإصدارات الأساسية من مساعدي الذكاء الاصطناعي، مثل ChatGPT و Gemini و Siri – مجانية للاستخدام، فقد تواجه أمازون صعوبة في فرض رسوم على أليكسا، وخاصة عندما يظل الإصدار الحالي من المساعد الصوتي مجانيًا.