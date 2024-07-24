تقرير: آبل تعتزم إطلاق هاتف آيفون قابل للطي في عام 2026

تواصل شركة آبل العمل على تطوير هاتف آيفون قابل للطي استعدادًا لإطلاقه في عام 2026، ويُشاع أن الهاتف سيكون قابلًا للطي رأسيًا على غرار هاتف سامسونج جالاكسي زد فليب الشهير، وفقًا لما ذكره موقع “ذا إنفورميشن” التقني في تقرير أخير.

وأفاد التقرير بأن الجهاز يحمل الاسم الداخلي V68، مما يشير إلى أن فكرة الهاتف قد تجاوزت المراحل الأولية، وأن الهاتف المنتظر الآن “قيد التطوير مع الموردين”.

وأشارت تقارير سابقة إلى أن آبل كانت في المراحل الأولى من تطوير نموذجين أوليَيْن لهاتف آيفون قابل للطي، لكن الآن يبدو أن الشركة قد تكون استقرت على تصميم معيّن.

وذكرت تقارير أخرى أن هاتف آيفون القابل للطي من آبل قد يشبه هاتف جالاكسي زد فليب 5 على وجه التحديد، وأن الشركة ما زالت تعمل على إخفاء الطية أو التجعد المرئي الذي يظهر عند فتح الهاتف، كما تحاول أيضًا جعل الجهاز أكثر نحافة.

ومع ذلك، هناك دائمًا احتمال أن تقرر آبل عدم إطلاق آيفون قابل للطي إذا لم يتمكن الجهاز من تلبية معايير الجودة العالية لديها.

وفي الوقت الذي تتجه فيه الشركات المنافسة مثل سامسونج وهواوي إلى تطوير هواتف قابلة للطي، ظلت آبل تتخذ موقفًا حذرًا، ويُعزى هذا التردد إلى التحديات التقنية الكبيرة التي يواجهها هذا النوع من الأجهزة، مثل المتانة وطول العمر الافتراضي لها والشاشات القابلة للطي.

ومع أن الهواتف القابلة للطي قد تكون منتجات مبتكرة، لكن سوق تلك الأجهزة ما زال محدودًا نسبيًا، لذا قد تفضل آبل التركيز على تطوير نماذج آيفون الحالية التي تحقق مبيعات ضخمة، واستجابة إيجابية من عملائها.