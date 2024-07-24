بنك الرياض يطلق مركزًا للذكاء الاصطناعي لتطوير خدماته

أعلن بنك الرياض، إطلاق أول مركز متخصص من نوعه لتقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي السعودي، ويهدف هذا المركز إلى تمكين البنك وقطاعات أعماله من الاستفادة من أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، والحصول على بيانات تحليلية متقدمة ودقيقة لدعم بناء رؤى إستراتيجية وفق أعلى معايير الجودة.

سيوفر مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي بيئة تحليلية وبحثية متقدمة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، مما يتيح للبنك التنبؤ الاستباقي وتوقع التوجهات المستقبلية.

وسيساهم المركز بنحو مباشر في دعم فعالية العمليات وتعزيز كفاءتها واستمراريتها، وذلك من خلال دوره الفعال في توفير التحليلات الذكية الاستباقية للبيانات المتعلقة بالعديد من المؤشرات الحيوية والمؤثرة في خطط الأعمال وإستراتيجية البنك.

إيماناً بتعزيز موقع ومكانة #بنك_الرياض كبيئة ريادية حاضنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي، نُعلن اليوم عن إطلاق مركز بنك الرياض للذكاء الاصطناعي، والذي سيمكّن قطاعات أعمالنا من الحصول على بيانات تحليلية متقدمة واستباقية تدعم بناء رؤى الأعمال وفق معايير متطورة عالية الجودة والابتكار . — بنك الرياض (@RiyadBank) July 23, 2024

وأعرب نادر الكريّع، الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، عن اعتزازه بهذه الإضافة النوعية التي يحققها إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي لتوطين حلول الذكاء الاصطناعي في قطاعات الأعمال في المملكة تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها الإستراتيجية والسبّاقة، والتي تُعدّ كذلك خطوة إضافية تعزز من موقع ومكانة بنك الرياض كبيئة ريادية حاضنة لتقنيات الذكاء الاصطناعي على مستوى المنطقة.

وقال: “يُعدّ المركز ثمرة للجهود التي نبذلها للاستثمار الأمثل للإمكانات بما ينعكس على تعظيم القيمة المقدمة للعملاء والمساهمين والموظفين، وسيكون له أثر في تسريع مسيرة التحول الرقمي للبنك والريادة في تعظيم الاستفادة من البيانات والخدمات المبتكرة”.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الرياض قد حصد العديد من الجوائز تقديرًا لجهوده في التحول الرقمي، وتبني أحدث التقنيات، وكان أحدثها جائزة (أفضل تطبيق وحالة استخدام لتحليلات العملاء) التي فاز بها في قمة الذكاء الاصطناعي والتحليلات المصرفية في الشرق الأوسط، وجائزة (التميُّز في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات)، التي فاز بها في قمة إثراء تجربة العميل.

وتؤكد خطوة إطلاق مركز الذكاء الاصطناعي التزام بنك الرياض بتقديم أفضل الخدمات لعملائه، وتعزيز مكانته كرائد في مجال الابتكار والتحوّل الرقمي في القطاع المصرفي.