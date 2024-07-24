السعودية واليونان تتعاونان لمد كابل بحري لنقل البيانات

أعلنت شركة (ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات)، المملوكة للشركة السعودية للكهرباء، توقيع مذكرة تفاهم مع شركة (جريد تيليكوم) Grid Telecom، اليونانية لتمديد كابل بحري لنقل البيانات بين البلدين.

وسيربط نظام الكابلات الجديد المملكة العربية السعودية بجزيرة كريت اليونانية في البحر المتوسط، ويمتد غربًا إلى وجهات رئيسية في أوروبا، وشرقًا إلى شبه الجزيرة العربية بأكملها، وذلك بحسب بيان أصدرته شركة (جريد تيليكوم) عقب توقيع مذكرة التفاهم.

كما ستوفر الشراكة بين الشركتين أيضًا فرصًا للتعاون في مشاريع إضافية طويلة الأمد، تشمل: تطوير مراكز بيانات مشتركة.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز استثمارات شركة (ضوئيات المتكاملة) في البنية التحتية الرقمية، وتلبية طلب خدمات الاتصالات الموثوقة المتزايد للمشغلين المحليين والدوليين، ومزودي خدمات الحوسبة السحابية، ومقدمي المحتوى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على هذه الاتفاقية، قال وائل الغامدي، الرئيس التنفيذي لشركة (ضوئيات المتكاملة): “نعمل على توسيع شبكتنا الدولية وتعزيزها باستمرار، خاصة في ظل تزايد طلب خدمات الاتصالات الموثوقة إقليميًا وعالميًا، لذلك سيزيد تعاوننا مع (جريد تيليكوم) من مرونة شبكتنا ومدى وصولها، إذ سيوفر الكابل الجديد نقطة دخول جديدة إلى أوروبا”.

#ضوئيات_المتكاملة توقع مذكرة تفاهم مع شركة GRID اليونانية بما يعزز مرونة شبكة ضوئيات ونطاقها. pic.twitter.com/TbucM8E9JK — Dawiyat Integrated | ضوئيات المتكاملة (@DAWIYAT) July 24, 2024

ومن جهته، أشار مانوس مانوساكيس، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة (IPTO)، المالكة لشركة (جريد تيليكوم)، إلى أن هذا المشروع الجديد سيحوّل كلًا من اليونان والسعودية إلى مراكز حيوية للطاقة والبيانات ذات قيمة جيوسياسية عالية، على مفترق الطرق في أوروبا وأفريقيا وآسيا”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات) قد تأسست في عام 2009، بهدف الاستثمار في مجال منظومة الألياف الضوئية الواسعة الانتشار، وتغطي حاليًا أكثر من 80 ألف كيلومتر على مستوى المملكة، كما تعمل على الربط بشبكات الدول المجاورة.