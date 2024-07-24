إيلون ماسك يحدد موعدًا جديدًا للكشف عن سيارة الأجرة الروبوتية

قال إيلون ماسك إنه يخطط لعرض نموذج سيارة الأجرة الروبوتية من تسلا خلال حدث سيقام في تاريخ 10 أكتوبر، بعد إلغاء خطة سابقة للكشف عنها في تاريخ 8 أغسطس.

وأشار ماسك إلى أن تسلا ستعرض أيضًا شيئين آخرين، مع أنه لم يشرح ما يعنيه ذلك.

وتؤكد تصريحات ماسك إلى حد كبير تقرير وكالة بلومبرغ عن التأخير، ويشمل ذلك أن التأثير كان مدفوعًا برغبة ماسك في إعادة تصميم عناصر معينة من النموذج الأولي.

وأكد ماسك في وقت سابق من هذا الشهر أنه طالب بتغيير مهم في تصميم مقدمة السيارة.

وقال إيلون ماسك إن التأجيل لبضعة أشهر سمح للشركة بتحسين سيارة الأجرة الروبوتية، مع إضافة بعض الأشياء الأخرى للكشف عن المنتج.

ويرتبط مستقبل تسلا بسيارة الأجرة الروبوتية وبرنامج القيادة الذاتية الكاملة غير الخاضعة للرقابة.

وفي وقت سابق من هذا العام، سرّح إيلون ماسك أكثر من 10 في المئة من موظفي تسلا العالميين في محاولة لإعادة تنظيم الشركة نحو تطوير منتجات تعتمد على الذكاء الاصطناعي، ويشمل ذلك الدفع نحو تطوير الاستقلالية.

ويصطدم المستقبل الذي يركز على الذكاء الاصطناعي بمحرك الربح الأساسي للشركة المتمثل في بيع السيارات الكهربائية.

وأفادت تسلا أنها حققت أرباحًا قدرها 1.5 مليار دولار في الربع الثاني من عام 2024، بانخفاض قدره 45 في المئة مقارنةً بالمدة نفسها من العام الماضي.

وغطّت الشركة هذا الربح من خلال مبيعات ائتمانية تنظيمية قياسية قدرها 890 مليون دولار، مع أن تسلا أبلغت عن رسوم إعادة هيكلة قدرها 622 مليون دولار أدت إلى انخفاض أرباحها.

وارتفع إجمالي الإيرادات بمقدار 2 في المئة سنويًا، في حين انخفضت إيرادات السيارات بمقدار 7 في المئة إلى 19.9 مليار دولار.

ويأتي هذا الأداء في أعقاب بداية صعبة لهذا العام لشركة تسلا، إذ شهدت انخفاضًا قدره 55 في المئة في الأرباح سنويًا في الربع الأول.

وتواجه الشركة الآن مخاطر انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية في عام 2024 مقارنةً بما كانت عليه في عام 2023، وهو ما يُعد انعكاسًا لمسار نموها السابق.

وأكد إيلون ماسك أن قيمة تسلا على المدى الطويل تكمن في الاستقلالية، ويتضمن ذلك جهود الروبوت البشري المسمى أوبتيموس.

ورغم سنوات من الوعود، جاهد إيلون ماسك لتنفيذ فكرة السيارات الذاتية القيادة بالكامل، وتعرضت تسلا نتيجة لذلك لشكاوى قضائية وتحقيقات.