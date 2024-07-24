إطلاق منصة “Samsung TV Plus” في الإمارات

أعلنت شركة سامسونج جلف للإلكترونيات، إطلاق منصة (Samsung TV Plus) في دولة الإمارات العربية المتحدة، لتوفر للمشاهدين مجموعة واسعة من القنوات الترفيهية والبرامج المتنوعة مجانًا.

وتعمل المنصة بتقنية البث المجاني المدعوم بالإعلانات (FAST)، وتأتي مدمجة سابقًا في أجهزة التلفاز الذكية من سامسونج التي أُطلقت خلال المدة التي تتراوح بين عامي 2022 و2024، مع خطط لتوسيع توفرها لتشمل الأجهزة التي أُطلقت في عامي 2021 و 2020.

محتوى متنوع:

تقدم منصة (Samsung TV Plus) للمستخدمين في دولة الإمارات باقة متنوعة من القنوات الترفيهية والدرامية والبرامج الرياضية دون أي تكلفة، إذ ستوفر المنصة 20 قناة متنوعة مع خطط للتوسع خلال الأشهر القادمة.

وتعليقًا على ذلك، قال نيكولا أكسينتيجيفيتش، رئيس مجموعة العرض المرئي في سامسونج جلف للإلكترونيات: “يسعدنا أن نقدم منصة Samsung TV Plus للمشاهدين في دولة الإمارات، ويشكل ذلك نقطة انطلاق لتقديم ترفيه متميز ومجاني لعملائنا في المنطقة. وتتمثل رؤيتنا في بناء منصة تلقى صدىً حقيقيًا لدى جمهورنا في منطقة الخليج. ولتحقيق ذلك، ندعو جميع منشئي ومقدمي المحتوى للانضمام إلينا في هذا المسعى، حيث نعمل على تعزيز تجربة المشاهدة عن طريق تقديم محتوى غني ومتنوع يلبي الأذواق والتفضيلات الفريدة لجمهور المشاهدين في دولة الإمارات وخارجها”.

وستضم المنصة مزيجًا من المحتوى المحلي والعالمي المترجم عبر خمسة أنواع رئيسية، وهي: الترفيه، والدراما، والتاريخ الطبيعي، والمحتوى المخصص للأطفال. وتشمل تشكيلة القنوات 12 قناة باللغة العربية، و 4 قنوات إنجليزية، بالإضافة إلى 4 قنوات إنجليزية مع ترجمة باللغة العربية.

وقد أبرمت سامسونج شراكات مع مجموعة متميزة من ناشري المحتوى واستديوهات الإنتاج مثل: منصة (شاهد) التابعة لمجموعة (MBC)، و Zee Entertainment، و BBC Studios، و Nature Time، و Blue Ant Media، لتوفير محتوى متنوع يلائم أذواق وتفضيلات الجماهير الخليجية.

مزايا منصة Samsung TV Plus:

تتميز منصة (Samsung TV Plus) بواجهة سهلة الاستخدام تعمل بطريقة مشابهة لقنوات البث التقليدية، وصفحة مخصصة لاكتشاف المحتوى بسهولة ويُسر.

ويمكن للمستخدمين تحديد قنواتهم المفضلة وقراءة معلومات حول العروض المباشرة والقنوات والبرامج التي ستُعرض في وقت لاحق. وعلاوةً على ذلك، توفر هذه المنصة المتكاملة تصميمًا مخصصًا من اليمين إلى اليسار للمستخدمين العرب، مما يضمن تجربة مخصصة لجمهور منطقة الخليج.

وتقدم (Samsung TV Plus) تجربة مشاهدة غامرة عبر أجهزة تلفاز سامسونج الذكية التي تعمل بنظام التشغيل Tizen، وذلك بفضل دعم تفاعلات التطبيقات المحسّنة والتوصيات المخصصة، بالإضافة إلى الاتصال السلس بالأجهزة الأخرى.

كما تدعم أجهزة تلفاز سامسونج مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي المتقدمة، التي تشمل: 8K AI Upscaling Pro والتقنيات الجديدة مثل AI Motion Enhancer Pro وAdaptive Sound Pro التي تعمل على إحداث ثورة في تجربة المشاهدة مع جودة الصورة المتقدمة وتحسين الصوت.

تلتزم شركة سامسونج جلف للإلكترونيات بتقديم تجربة ترفيهية فائقة الجودة لعملائها في المنطقة، ويمثل إطلاق منصة (Samsung TV Plus) في دولة الإمارات خطوة جديدة في هذا المسار الطموح. ومن خلال تقديم مزيج متنوع من المحتوى المحلي والعالمي وتسخير القدرات المتطورة لأجهزة تلفاز سامسونج، تسعى الشركة إلى إعادة تعريف تجربة الترفيه لمستخدميها على الصعيد الإقليمي والعالمي.