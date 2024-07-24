أولمبياد باريس 2024.. سامسونج تطلق إصدارًا خاصًا من هاتف Galaxy Z Flip6 للرياضيين

مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بدأت شركة سامسونج بتسليم نحو 17000 رياضي إصدارًا خاصًا من هاتفها الذكي الجديد القابل للطي (Galaxy Z Flip6)، المصمم حصريًا للرياضيين المشاركين في الدورة.

يمتاز هاتف (Galaxy Z Flip6 Olympic Edition) بتصميمه الأنيق المميز، الذي يناسب الرياضيين، كما أنه أول إصدار أولمبي يدعم منظومة (Galaxy AI) الاستثنائية، التي تقدم مجموعة واسعة من مزايا الذكاء الاصطناعي، التي تهدف إلى تحسين تجربة الرياضيين منذ لحظة وصولهم إلى باريس.

ويأتي هاتف (Galaxy Z Flip6 Olympic Edition) بلون أصفر مخصص مع شعار دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية لعام 2024 محفورًا على الجهة الخلفية.

إصدار (Galaxy Z Flip6 Olympic Edition).. أكثر من مجرد هاتف:

يتجاوز إصدار (Galaxy Z Flip6 Olympic Edition) كونه هاتفًا ذكيًا عاديًا، فهو أداة مصممة خصوصًا لتعزيز تجربة الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس 2024، إذ يضم الهاتف مجموعة من الخدمات والتطبيقات الحصرية المحملة سابقًا، ومنها:

شريحة eSIM توفر 100 جيجابايت من بيانات الجيل الخامس هدية من شركة (Orange).

تحميل محفظة سامسونج (Samsung Wallet) ببطاقة مجانية غير محدودة لوسائل النقل العام، مما يتيح للرياضيين استكشاف باريس دون عناء.

تطبيقات الألعاب الأولمبية المحملة سابقًا، مثل: Athlete 365، و Olympic Shop، و Paris 2024، وتطبيق Transport Accred، لمساعدة الرياضيين في اكتشاف تجارب جديدة والبقاع على اطلاع أثناء وجودهم في باريس.

الذكاء الاصطناعي في خدمة الرياضيين:

كما ذكرنا سابقًا، يدعم هاتف (Galaxy Z Flip6 Olympic Edition) مزايا الذكاء الاصطناعي (Galaxy AI)، التي من أبرزها:

مزية المترجم الفوري (Interpreter): التي تدعم الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية إلى 16 لغة مختلفة، مما يسهل على الرياضيين التواصل مع الخطوط الساخنة والجهات المحلية. كما تتيح هذه المزية ترجمة المحادثات المباشرة بسلاسة، مما يُمكّن الرياضيين من التفاعل مع المتطوعين والرياضيين الآخرين بمختلف اللغات.

التي تدعم الترجمة الفورية للمكالمات الهاتفية إلى 16 لغة مختلفة، مما يسهل على الرياضيين التواصل مع الخطوط الساخنة والجهات المحلية. كما تتيح هذه المزية ترجمة المحادثات المباشرة بسلاسة، مما يُمكّن الرياضيين من التفاعل مع المتطوعين والرياضيين الآخرين بمختلف اللغات. مزية Photo Ambient: التي تتيح تعيين خلفيات للهاتف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتغير تلقائيًا بحسب الوقت من اليوم وحال الطقس.

التي تتيح تعيين خلفيات للهاتف مدعومة بالذكاء الاصطناعي تتغير تلقائيًا بحسب الوقت من اليوم وحال الطقس. مزية Composer: التي تتيح للرياضيين صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة، وذلك باستخدام كلمات رئيسية بسيطة وتحليل أسلوب المحتوى السابق لضمان اتساق التواصل، إضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف (Gemini) مساعد جوجل الذكي الذي يوفر المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط.

التي تتيح للرياضيين صياغة رسائل البريد الإلكتروني ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بسهولة، وذلك باستخدام كلمات رئيسية بسيطة وتحليل أسلوب المحتوى السابق لضمان اتساق التواصل، إضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف (Gemini) مساعد جوجل الذكي الذي يوفر المساعدة في الكتابة والتعلّم والتخطيط. مزية Instant Slow-mo: التي تتيح للرياضيين تسجيل ومشاركة وتحليل أدائهم بالتصوير البطيء، مما يسهل عليهم تطوير مهاراتهم.

التي تتيح للرياضيين تسجيل ومشاركة وتحليل أدائهم بالتصوير البطيء، مما يسهل عليهم تطوير مهاراتهم. مزية Photo Assist: التي تتيح للرياضيين الحصول على لقطات مثالية في كل مرة، من خلال ضبط الحجم أو الموضع أو إزالة العناصر غير المرغوب فيها من الصور.

وبذلك يُعدّ هاتف (Galaxy Z Flip6 Olympic Edition) هدية مميزة للرياضيين المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024 في باريس. فهو يجمع بين التصميم الأنيق والتقنيات المتقدمة والمزايا العملية، مما يجعله أداة قيّمة لتعزيز تجربة الرياضيين خلال هذا الحدث العالمي.