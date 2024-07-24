ألفابت تستثمر مليارات الدولارات في السيارات الذاتية القيادة

تستثمر ألفابت مرة أخرى في وحدتها للسيارات الذاتية القيادة وايمو Waymo مبلغًا قدره 5 مليارات دولار.

وتخطط الشركة لضخ الاستثمار على سنوات متعددة، مع توفير تفاصيل إضافية في تقرير لجنة الأوراق المالية والبورصة الفصلي للشركة.

وقالت الشركة: “يسمح هذا التمويل الجديد بمواصلة بناء وايمو للشركة الرائدة في العالم في مجال القيادة الذاتية”، مضيفة أن وايمو هي مثال مهم على إستراتيجية ألفابت في الاستثمارات الطويلة الأمد.

وحققت وحدة “الرهانات الأخرى” التابعة لشركة ألفابت، التي تضم وايمو، إيرادات ربع سنوية قدرها 365 مليون دولار، مقارنة بمقدار 285 مليون دولار في العام الماضي.

واتسعت خسائر وحدة “الرهانات الأخرى” إلى 1.13 مليار دولار من 813 مليون دولار في المدة نفسها من العام السابق.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ألفابت، سوندار بيتشاي، إن وايمو تقدم ما يزيد على 50000 رحلة مدفوعة الأجر أسبوعيًا في سان فرانسيسكو وفينيكس.

وقد أكملت وايمو مليوني رحلة حتى الآن. وفي شهر يونيو، أزالت وايمو قائمة الانتظار وفتحت رحلاتها لجميع مستخدمي سان فرانسيسكو.

وجمعت وايمو ما يصل إلى 2.25 مليار دولار في أول جولة تمويل خارجية لها في عام 2020، كما جمعت نحو 2.5 مليار دولار أخرى في عام 2021 في جولة شملت تمويلًا من أندريسن هورويتز Andreessen Horowitz ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندي Canada Pension Plan Investment Board وفيديليتي للإدارة والأبحاث Fidelity Management & Research والمزيد.

وتأتي زيادة استثمارات ألفابت في وايمو بعد أن قالت وحدة المركبات الذاتية القيادة التابعة لشركة جنرال موتورز، كروز، إنها تؤخر إلى أجل غير مسمى إنتاج أوريجين Origin، وهي مركبة مكوكية ذاتية القيادة مصممة للاستخدام في المدن.

وأجلت تسلا أيضًا خططها للكشف عن CyberCab، وهي سيارة أجرة روبوتية مخصصة، من شهر أغسطس إلى 10 أكتوبر.

وقالت تيكيدرا ماواكانا، الرئيسة التنفيذية لشركة وايمو: “التزمت ألفابت بما يصل إلى 5 مليارات دولار لشركة وايمو”.

وأضافت: “ممتنون لثقتها الكبيرة بفريقنا وتقديرها للتقدم الكبير الذي أحرزناه من خلال جهودنا في مجال التكنولوجيا والمنتجات والتسويق”.