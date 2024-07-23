ZTE تطلق Nubia Z60S Pro و Nubia Z60 Ultra

أطلقت العلامة الفرعية لشركة ZTE أجهزتها الجديدة Nubia Z60 Ultra و Nubia Z60S Pro، ويحصل Z60 Ultra على مجموعة شرائح Snapdragon 8 Gen 3 مع زيادة سرعة التشغيل وألوان جديدة، في حين يوفر Z60S Pro مستشعر كاميرا رئيسيًا أكبر قليلًا ومزايا إضافية لكاميرا الذكاء الاصطناعي.

ويعمل كلا الجهازين من خلال مجموعة Nubia الجديدة من خدمات الذكاء الاصطناعي.

ويحافظ Z60 Ultra على شاشة من نوع OLED بقياس قدره 6.8 بوصات وبدقة قدرها 2480×1116 بكسلًا وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، وتعتيم PWM العالي التردد، وسطوع يصل إلى 1500 شمعة في المتر المربع.

كما أنه يتضمن شريحة عرض مستقلة، ودوائر غير مرئية شفافة للغاية، ومحركات بكسل مستقلة، ووحدات بكسل كبيرة مدمجة بحجم قدره 2.8 ميكرون للحصول على حساسية استثنائية للضوء.

ويتيح هذا التكامل للمنطقة الموجودة تحت الشاشة الجمع بين إمكانات التصوير الفوتوغرافي المتميزة وجودة العرض المحسنة.

ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 3 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 750 وقوة حوسبة إجمالية لمحرك الذكاء الاصطناعي تصل إلى 73 تريليون عملية في الثانية، والقدرة على تشغيل نماذج لغوية كبيرة مع ما يصل إلى 10 مليارات معلمة عبر الجهاز.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت أو 24 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويحتوي Nubia Z60 Ultra على نظام التصوير NeoVision AI Photography System 2.0. وتوجد كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX800، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بزاوية قدرها 120 درجة مع مستشعر OV50E، وعدسة مقربة بدقة قدرها 64 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية تحت الشاشة بدقة قدرها 12 ميجابكسل.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 6000 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا مع تقنية AI Zero Power Consumption 2.0، مما يضمن عمر بطارية طويلًا.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم MyOS 14 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ويوجد مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب مكبرات صوت استريو مزدوجة.

وتطرح ZTE الهاتف للبيع بسعر قدره 590 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 645 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 730 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، و 830 دولارًا لنسخة 24 جيجابايت + 1 تيرابايت.

وإلى جانب الإصدار الرائد Z60 Ultra، قدمت ZTE أيضًا الهاتف الذكي Z60S Pro الذي يحتوي شاشة من نوع AMOLED بقياس قدره 6.78 بوصات وبدقة قدرها 2800×1260 بكسلًا مع دعم تعتيم PWM العالي التردد والتعديل الذكي بالذكاء الاصطناعي، ومعدل تحديث قدره 120 هرتزًا، وسطوع يصل إلى 1200 شمعة في المتر المربع.

وحصل الجهاز على شهادة حماية العين، مما يضمن تجربة بصرية مريحة وصحية. ويعمل الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 2 مع وحدة معالجة الرسومات Adreno 740 بتردد يصل إلى 1 جيجاهرتز.

ويقترن المعالج بذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5X قدرها 8 جيجابايت أو 12 جيجابايت أو 16 جيجابايت، مع مساحة تخزين داخلية من نوع UFS 4.0 قدرها 256 جيجابايت أو 512 جيجابايت أو 1 تيرابايت.

ويمتلك الجهاز أقوى نظام اتصالات عبر الأقمار الصناعية في تاريخ Nubia، ويدعم ما يصل إلى 140 حرفًا، واتصال عبر الأقمار الصناعية بنقرة واحدة، واتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائي الاتجاه، والرسائل النصية عبر الأقمار الصناعية الثنائية الاتجاه، وشريحة قمر صناعي مستقلة، وبحث سريع عبر الأقمار الصناعية، ومعدل إتمام مكالمات مرتفع، ومكالمات أكثر وضوحًا، وإشارات عبر الإنترنت في أي وقت وفي أي مكان.

ويحتوي Nubia Z60S Pro على نظام التصوير NeoVision AI Photography System 2.0. وتوجد كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة قدرها 50 ميجابكسل مع مستشعر سوني IMX906، وعدسة فائقة الاتساع بدقة قدرها 50 ميجابكسل بزاوية قدرها 120 درجة مع مستشعر OV50D40، وعدسة مقربة بدقة قدرها 8 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة قدرها 16 ميجابكسل مع مستشعر OmniVision OV16AQ.

وتشتمل مزايا الكاميرا AI Magic Eraser و AI Sky وAI Blur والمزيد، ويوجد تنسيق سينمائي فائق الاتساع وعلامات مائية خارجية مخصصة واثنتا عشرة خوارزمية للسماء المرصعة بالنجوم ووضع Galaxy Night Scene Mode الحصري.

ويستمد الهاتف الطاقة من بطارية بسعة قدرها 5100 ميلي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة قدرها 80 واطًا مع تقنية AI Zero Power Consumption 2.0، مما يضمن عمر بطارية طويلًا.

ويعمل الجهاز بواجهة المستخدم MyOS 14 المعتمدة على نظام التشغيل أندرويد 14، ويوجد مستشعر بصمة الإصبع تحت الشاشة، إلى جانب مكبرات صوت استريو مزدوجة.

وتطرح ZTE الهاتف للبيع بسعر قدره 415 دولارًا لنسخة 8 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 455 دولارًا لنسخة 12 جيجابايت + 256 جيجابايت، و 510 دولارات لنسخة 16 جيجابايت + 512 جيجابايت، و 590 دولارًا لنسخة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت.