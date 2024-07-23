Wiz ترفض عرض استحواذ ضخمًا من جوجل

في خطوة مفاجئة، رفضت شركة Wiz الناشئة في مجال الأمن السيبراني عرض استحواذ بقيمة قدرها 23 مليار دولار من شركة ألفابت، الشركة الأم لشركة جوجل.

وكان من المتوقع أن يكون هذا الاستحواذ – في حال إتمام الصفقة – الأكبر في تاريخ جوجل منذ إنشائها.

وبحسب مذكرة داخلية اطّلع عليها موقع CNBC المتخصص في أخبار المال والأعمال، فقد صرح أساف رابابورت، الشريك المؤسس لشركة Wiz ورئيسها التنفيذي الحالي، بأن الشركة تعتزم بدلًا من ذلك طرح أسهمها للاكتتاب العام (IPO).

وقال رابابورت في المذكرة التي وجهها إلى موظفي Wiz: “إن رفض مثل هذه العروض المغرية أمر صعب”.

وفي حال إتمام الصفقة، كان هذا العرض سيضاعف قيمة Wiz التي أُعلنت في شهر مايو الماضي والتي بلغت 12 مليار دولار، وذلك بعد أن جمعت الشركة مليار دولار من جهات استثمارية خاصة.

وبحسب المذكرة، ستركز Wiz الآن على تحقيق مليار دولار سنويًا كإيرادات متكررة إلى جانب الاكتتاب العام، وهي أهداف حددتها الشركة سابقًا قبل محادثاتها مع جوجل.

ويُستخدم مصطلح “الإيرادات السنوية المتكررة” بنحو شائع في الشركات التي تعتمد على نموذج الاشتراك أو العقود الطويلة الأجل لقياس الإيرادات المتوقعة سنويًا من العملاء، ويُعد مؤشرًا مهمًا لنمو الأعمال التجارية.

ولم تعلق جوجل أو Wiz رسميًا على المحادثات التي جرت حول الصفقة المحتملة.

وتقدم شركة Wiz حلول أمن سحابية للشركات الكبرى، وهي صفقة جذابة كان من الممكن أن تمنح جوجل موقعًا أفضل للمنافسة مع مايكروسوفت وأمازون في هذا المجال.

ومع ذلك، فإن زيادة تركيز الجهات التنظيمية لمكافحة الاحتكار في الآونة الأخيرة على الصفقات التي تبرمها الشركات التقنية الكبرى كانت سببًا رئيسيًا دفَعَ Wiz للتخلي عن الصفقة، خاصةً أن جوجل تواجه حاليًا دعويين قضائيتين من وزارة العدل الأمريكية تخصان قضايا مكافحة الاحتكار.

وكانت جوجل قد استحوذت على شركتين للأمن السيبراني في عام 2022، وهما شركتا Siemplify و Mandiant مقابل 500 مليون دولار و 5.4 مليارات دولار على الترتيب.