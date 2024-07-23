واتساب تطوّر ميزة جديدة لمشاركة الملفات في هواتف آيفون

تعمل منصة المراسلة الفورية واتساب الآن على تطوير ميزة جديدة لمشاركة الملفات تشبه ميزة AirDrop في هواتف آيفون.

ووفقًا لما رُصد في الإصدار التجريبي الأحدث لتطبيق واتساب في هواتف آيفون والمتاح عبر برنامج TestFlight، فقد قدّمت المنصة ميزة جديدة تسمى “المشاركة القريبة” (Nearby Share).

وباستخدام هذه الميزة، سيتمكن مستخدمو آيفون من مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات والعديد من أنواع الملفات الأخرى مع الأشخاص المجاورين لهم، دون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت.

وتستخدم ميزة “المشاركة القريبة” التي تطوّرها واتساب في نظام التشغيل iOS تقنية التشفير التام من طرف إلى طرف، وهذا يعني أنه يمكن فقط للمستلم المقصود الوصول إلى المحتوى الذي يُنقل عبرها.

ومن الجدير بالذكر أن الميزة التي ستكون متوفرة على نظام التشغيل iOS تعمل بنحو مختلف قليلًا مقارنةً بنظام أندرويد، وذلك بسبب بعض القيود التي تفرضها آبل في نظام التشغيل iOS في هواتف آيفون. على سبيل المثال: في إصدار واتساب التجريبي في أندرويد، يمكن لتطبيق واتساب اكتشاف الأجهزة القريبة تلقائيًا، لكن في إصدار آيفون تتطلب ميزة “المشاركة القريبة” مسح رمز الاستجابة السريعة (QR Code) لبدء مشاركة الملفات مع جهاز آخر.

يُذكر أن ميزة “المشاركة القريبة” في واتساب ستسمح بنقل الملفات بين أجهزة أندرويد وهواتف آيفون بسهولة دون الاعتماد على أي تطبيق آخر.

وتطرح واتساب الميزة الجديدة للاختبار لبعض مستخدمي الإصدار التجريبي من التطبيق في هواتف آيفون، مع ملاحظة أنها في مراحلها الأولى، وقد تشهد تغييرات عديدة قبل إتاحتها للمستخدمين العاديين.

ولا يوجد أي توضيح من المنصة بشأن موعد طرح هذه الميزة رسميًا.