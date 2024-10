ميتا تطلق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد Llama 3.1

أعلنت شركة ميتا إطلاق نموذج الذكاء الاصطناعي الجديد المفتوح المصدر Llama 3.1، وهو أحدث إصدار من نموذج اللغة الكبير الخاص بها.

ويأتي النموذج الجديد بعد ثلاثة أشهر فقط من إطلاق ميتا نموذج Llama 3 الذي أدمجته في Meta AI، وهو برنامج الدردشة الآلية الموجود الآن في منصاتها المختلفة ونظاراتها الذكية.

وفي غضون ذلك، أصدرت شركتا OpenAI وأنثروبيك إصدارات جديدة من نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.

وتقول ميتا إن نموذج Llama 3.1 الجديد أول نموذج متاح مفتوح المصدر يمكنه منافسة النماذج الأخرى المشابهة في المعرفة العامة والمهارات الرياضية والترجمة عبر لغات متعددة.

وقالت الشركة إنها درّبت النموذج على أكثر من 16 ألف معالج رسومات من نوع إنفيديا H100، وهي أسرع رقاقات ذكاء اصطناعي متوفرة حاليًا، ويبلغ سعر الرقاقة الواحدة نحو 25 ألف دولار، وزعمت ميتا أن النموذج يمكنه التفوق على منافسيه مثل GPT-4 و GPT-4o و Claude 3.5 Sonnet استنادًا إلى أكثر من 150 معيارًا مختلفًا.

ويحتوي النموذج على 405 مليارات مَعلمة، وهي متغيرات داخلية يستخدمها نموذج الذكاء الاصطناعي للتفكير واتخاذ القرارات. ومع زيادة عدد المَعلمات التي يمتلكها نموذج الذكاء الاصطناعي، يصبح أكثر ذكاءً.

وللمقارنة، يقال إن نموذج GPT-4 من OpenAI يحتوي على نحو 1.5 تريليون معلمة، مع أن الشركة لم تكشف عن الرقم حتى الآن.

وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت ميتا أيضًا إصدارات محدثة من نماذج Llama الحالية التي تحتوي على 70 مليار و 8 مليارات معلمة، زاعمة أن أحدث الإصدارات تتمتع بقدرات أقوى في عملية الاستدلال واستنتاج المعلومات.

ويمكن للمطورين تنزيل نموذج Llama 3.1 من موقعه الرسمي، في حين يمكن للمستخدمين العاديين استخدامه من خلال برنامج Meta AI في منصات ميتا أو عبر الموقع الرسمي meta.ai.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة ميتا توسيع نطاق الوصول إلى Meta AI ليتوفر حاليًا في 22 دولة مختلفة حول العالم، وقالت الشركة إن مساعدها الذكي بات متاحًا في الأرجنتين وتشيلي وكولومبيا والإكوادور والمكسيك وبيرو والكاميرون.

ويمكن أيضًا التفاعل مع Meta AI عبر منصات فيسبوك وواتساب وإنستاجرام بلغات جديدة، منها الفرنسية والألمانية والهندية والإيطالية والبرتغالية والإسبانية.

ومن الجدير بالذكر أن مساعد Meta AI الذكي ليس متاحًا في الدول العربية، ولا يدعم اللغة العربية بنحو رسمي حتى الآن.

وعلى عكس الشركات الأخرى التي تحتفظ بنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، فإن نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة Meta مفتوحة المصدر، مما يعني أنه يمكن لأي شخص تعديلها واستخدامها مجانًا دون مشاركة البيانات الشخصية معها.

Starting today, open source is leading the way. Introducing Llama 3.1: Our most capable models yet.

Today we’re releasing a collection of new Llama 3.1 models including our long awaited 405B. These models deliver improved reasoning capabilities, a larger 128K token context… pic.twitter.com/1iKpBJuReD

— AI at Meta (@AIatMeta) July 23, 2024