ميتا تؤكد طرحها نظارات الواقع المعزز الجديدة هذا العام

تستعد ميتا في وقت لاحق من هذا العام للكشف عن الجيل القادم من نظارة الواقع المعزز الذكية، كما أكد رئيسها التنفيذي، مارك زوكربيرج.

وقد يثير هذا الخبر اهتمام عشاق نظارة الشركة الذكية، مع أن التلميحات الوحيدة للمنتج الجديد تأتي من صورة ضبابية لنظارة كبيرة ذات أذرع قابلة للطي.

ونشر ماثيو كاروليان صورة ضبابية لنظارات منحنية بالقرب من العدسة وفي منتصف كل ذراع. ورد زوكربيرج على منشور ثردز بطريقة أكدت أن هذه الصورة هي صورة الجيل القادم من نظارات الواقع المعزز.

وقال زوكربيرج: “نخطط لنشر معلومات إضافية في وقت لاحق من هذا العام”، ومن المحتمل أن يكون هذا هو مؤتمر Meta Connect السنوي المقرر عقده في تاريخ 25 سبتمبر، وهو المؤتمر نفسه الذي عرضت فيه ميتا أول مرة أحدث نظارات راي بان الذكية في العام الماضي.

وذكر تقرير The Information الصادر في الأسبوع الماضي أن النظارات القادمة من ميتا تتمتع بقدرات الواقع المتغيرة، إذ تعمل العدسة اليمنى بصفتها شاشة عرض رأسية باستخدام تقنية العرض النموذجية.

وأشار التقرير إلى أن هذه النظارات قد تكون ثقيلة جدًا، إذ يصل وزنها إلى نحو 70 جرامًا، أي ضعف وزن النظارات الشمسية النموذجية، وقد يساعد الانحناء في أذرع النظارات في تعويض بعض الثقل.

ويقال إن ميتا عازمة على تغيير العلامة التجارية لخطوتها الكبيرة القادمة في الواقع المختلط، ومن غير المعروف إذا كانت النظارات قد تحافظ على علامة راي بان التجارية الرفيعة المستوى.

وادعى تقرير The Information أن المجموعة القادمة من النظارات قد تتخلى عن شعار راي بان. ويزعم تقرير جديد أن جوجل تريد دخول عالم النظارات الذكية وأن عملاقة البحث تسعى إلى عقد شراكة مع راي بان التابعة لشركة EssilorLuxottica على حساب ميتا.

وذكرت صحيفة فايننشال تايمز أن ميتا قد تحاول إنفاق ملايين الدولارات لشراء حصة قدرها 5 في المئة في EssilorLuxottica.

وتحاول جوجل العمل مع EssilorLuxottica لوضع نموذج الذكاء الاصطناعي Gemini ضمن النظارات المستقبلية.

وأضافت ميتا إمكانات الرؤية والصوت لنموذج الذكاء الاصطناعي Llama إلى نظارة راي بان الذكية في العام الماضي.

وأثبتت النظارة شعبيتها الكبيرة، وقال الرئيس التنفيذي لشركة EssilorLuxottica فرانشيسكو ميليري في الأسبوع الماضي إن مبيعات الجيل الثاني من النظارة فاقت بكثير مبيعات الجيل الأول من النظارة.