مزايا جديدة في نظام VisionOS 2 لتعزيز الإنتاجية في نظارة آبل Vision Pro

عندما كشفت آبل عن نظارة الواقع المختلط Apple Vision Pro أول مرة، أكدت الشركة أنها “حاسوب مكاني”، وليست نظارة للواقع الافتراضي VR. وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها الشركة بالتزامن مع إطلاق النظارة أنه يمكن استخدامها كالحاسوب في المساحة الخاصة بالمستخدم، وأكدت آبل أن Vision Pro تُمكّن المستخدمين من أن يكونوا أكثر إنتاجية.

وقد أضافت آبل العديد من مزايا تعزيز الإنتاجية إلى نظام VisionOS الذي تعمل به نظارتها، بالإضافة إلى دعم العديد من تطبيقات الإنتاجية التابعة لجهات خارجية.

ما تزال آبل تركز في الإنتاجية وقد أضافت بعض المزايا الجديدة إلى الإصدار الجديد من نظام تشغيل نظارتها VisionOS 2 لمساعدة المستخدمين في أن يكونوا أكثر إنتاجية، وسنذكر فيما يلي هذه المزايا:

1- ترقيات كبيرة لمزية شاشة حاسوب ماك الافتراضية:

تُعدّ مزية (شاشة حاسوب ماك الافتراضية) Mac Virtual Display من أفضل مزايا الإنتاجية في نظام VisionOS، وقد حسنتها آبل في إصدار VisionOS 2 بطريقتين هما:

1- إضافة الوضع الفائق الاتساع:

يمكن أن تصبح نافذة Mac Virtual Display أكبر بكثير في نظام VisionOS 2 مقارنةً بالإصدار السابق مع الوضع الجديد الفائق الاتساع الذي يمتاز بأنه يعرض شاشة حاسوب ماك في منطقة كبيرة جدًا لدرجة أنها تلتف حولك في البيئة الواقعية، ويمنحك هذا الوضع شاشة افتراضية واحدة كبيرة جدًا تعادل شاشتين بدقة قدرها 4K.

2- تحسين دقة العرض :

من السلبيات المرتبطة بمزية Mac Virtual Display أن بعض المستخدمين يجدون الدقة القصوى غير كافية، لكن في VisionOS 2 حسّنت آبل دقة العرض.

تَعِد هذه التحسينات في مزية Mac Virtual Display بزيادة الإنتاجية بنحو كبير في أثناء العمل باستخدام حاسوب ماك ونظارة آبل، ولكن الجانب السلبي الوحيد هو أن هذه التحسينات لن تكون جاهزة تمامًا في إصدار VisionOS 2.0؛ إذ ستتوفر مزية Mac Virtual Display المُحسنة في وقت لاحق من هذا العام إما في إصدار VisionOS 2.1 في شهر أكتوبر، أو إصدار 2.2 في شهر ديسمبر.

2- تحسين الدعم للوحة المفاتيح والماوس:

يتميز نظام Vision Pro بواجهة مستخدم خالية من وحدات التحكم ويمكن التنقل فيها بسلاسة باستخدام حركات العين واليد. ولكن عندما يتعلق الأمر بأعمال الحوسبة، فمن المهم استخدام لوحة المفاتيح والماوس.

يدعم VisionOS توصيل لوحة مفاتيح عبر البلوتوث، ولكن لوحة المفاتيح الفعلية تختفي عند استخدام بيئة غامرة. وأما في VisionOS 2، حتى لو كنت منغمسًا تمامًا في بيئة غامرة أو تطبيق من تطبيقات الواقع الافتراضي VR، فإن Vision Pro سيُبقي لوحة المفاتيح الفعلية مرئية. لذا يمكنك الاستمرار بالكتابة، مع رؤية جميع ما تكتبه.

وأما فيما يتعلق بالماوس، فإن نظارة Vision Pro تدعم Magic Mouse وأجهزة الماوس التي تعمل عبر البلوتوث الأخرى، بالإضافة إلى Magic Trackpad من آبل. وأما في VisionOS 2 فستتمكن من توصيل أي ماوس ترغب فيها بنظارة Vision Pro والتنقل في النظام باستخدامها.