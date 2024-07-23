مايكروسوفت تطلق تطبيق Reflect لدعم الصحة النفسية للطلاب

أصدرت مايكروسوفت تطبيق “Reflect” الجديد لأجهزة الحاسوب التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز، ويهدف هذا التطبيق إلى دعم المعلمين في تعزيز رفاهية الطلاب وصحتهم النفسية داخل الفصول الدراسية وخارجها.

ويعمل تطبيق “Reflect” في الأساس كإصدار مبني على تطبيق الويب الذي يحمل الاسم نفسه، إذ كان من الممكن سابقًا الوصول إليه فقط من خلال المتصفح أو عبر تطبيقي مايكروسوفت تيمز و OneNote للمؤسسات التعليمية.

ويمنح التطبيق المعلمين القدرة على إنشاء استطلاعات سريعة لقياس آراء الطلاب في موضوعات معينة، ويدعم التطبيق أيضًا إجراء استطلاعات مباشرة لجمع آراء الموظفين وأولياء الأمور خلال الاجتماعات.

وفيما يتعلق بالطلاب، فيمكنهم الرد على الاستطلاعات باستخدام الرموز التعبيرية أو شخصية “وحش المشاعر”، وهي شخصية افتراضية مدعومة بالبحوث العلمية تعرض 60 شعورًا مختلفًا بطريقة جذابة. وبناءً على استجابات الطلاب، يستطيع المعلمون الحصول على تحليلات قيمة بشأن طلابهم، ثم اتخاذ خطوات فعّالة لتحسين التجربة التعليمية.

ولا يقتصر دور تطبيق “Reflect” على إجراء الاستطلاعات فحسب، بل يوفر أيضًا مجموعة مُنسقة من الأنشطة القصيرة التي تركز على اللياقة الذهنية وبناء الوعي الذاتي والتعاطف وإعادة التركيز، بهدف مساعدة الطلاب على أخذ استراحة ذهنية قصيرة.

وتشمل هذه الأنشطة تمارين التنفس، وحركات الإطالة والرقص برفقة شخصية “وحش المشاعر”، بالإضافة إلى مقاطع فيديو تأملية موجهة مع تعليق صوتي، ومقاطع موسيقية تساعد على التركيز وتجاوز عوامل التشتيت.

ويقدم التطبيق حلقات بودكاست قصيرة تساعد الطلاب على تعلم كيفية التعامل مع عواطفهم، وبعض الألعاب مثل ألعاب الذاكرة وبطاقات الاتصال و صفحات التلوين.

وتجدر الإشارة إلى أن مايكروسوفت تعمل باستمرار على طرح تحديثات جديدة لمنصة “Reflect”، إذ أصبح بالإمكان الآن إدماجها في أنظمة إدارة التعلم (LMS) المختلفة، ومنها منصة Classroom من جوجل.

ويمكنك تحميل تطبيق “Reflect” مجانًا من متجر مايكروسوفت، لكنه يتطلب حسابًا تعليميًا من مايكروسوفت للوصول إلى مزايا التطبيق المختلفة.