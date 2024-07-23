كيفية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في نظام iOS 18

يتضمن نظام iOS 18 القادم إلى هواتف آيفون مزية تسمح لك بإرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية. وتُعدّ هذه المزية تطورًا لمزية مكالمات الطوارئ SOS عبر القمر الصناعي التي قدمتها آبل أول مرة في هواتف آيفون 14.

تسمح المزية الجديدة للمستخدمين بالبقاء على اتصال بالآخرين حتى في الأماكن النائية التي لا تتوفر فيها تغطية خلوية، وتتكامل مزية الرسائل عبر الأقمار الصناعية بسلاسة مع تطبيق الرسائل المدمج في هواتف آيفون iMessage.

في هذا المقال سنوضح كيفية إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية في هواتف آيفون، لمساعدتك في البقاء على اتصال بالآخرين أينما ذهبت حتى عندما تكون في مكان لا توجد فيه تغطية.

كيفية إرسال الرسائل عبر القمر الصناعي في نظام iOS 18:

من المهم معرفة أنه في الوقت الحالي، هذه المزية الجديدة متاحة فقط في هواتف آيفون 14 والطرز الحديثة، وستتمكن من استخدامها بسهولة باتباع الخطوات التالية بعد تحديث نظام التشغيل إلى iOS 18:

1- عندما لا يكتشف هاتف آيفون أي إشارة خلوية أو شبكة واي فاي، ستتلقى تلقائيًا إشعارًا حول توفر خيار الاتصال عبر القمر الصناعي. اضغط على الإشعار للوصول إلى خدمات القمر الصناعي.

2- بعد الضغط على الإشعار ستتمكن من الوصول إلى مجموعة متنوعة من خدمات القمر الصناعي، مثل: الرسائل (Message)، وخدمة Find My و(المساعدة على الطريق) Roadside Assistance، ومكالمات الطوارئ (Emergency SOS). اضغط على خيار الرسائل.

3- بدلًا من ذلك، يمكنك فتح تطبيق الرسائل الذي سيعرض خيار (الاتصال بالقمر الصناعي) Connect to Satellite عبر (الجزيرة الديناميكية) Dynamic Island عندما لا يكون هناك اتصال آخر متاح.

4- سواء اخترت تطبيق الرسائل بعد الضغط على الإشعار، أو ضغطت على خيار (الاتصال بالقمر الصناعي) Connect to Satellite الذي ظهر عبر الجزيرة الديناميكية بعد فتح تطبيق الرسائل سيقدم لك هاتف آيفون إرشادات للبحث عن أقرب قمر صناعي وكيفية توجيه جهازك بنحو صحيح.

5- بعد الاتصال بالقمر الصناعي، يمكنك البدء باستخدام تطبيق الرسائل كالمعتاد، وما عليك سوى كتابة رسالتك وإرسالها إلى جهات الاتصال التي تريدها.

ما أنواع الرسائل التي تدعمها هذه المزية؟

تدعم مزية الرسائل عبر القمر الصناعي في نظام iOS 18 الرسائل النصية القصيرة SMS، ومع أنه يمكنك إرسال رسائل SMS إلى أي جهة اتصال، يمكنك فقط استلامها من جهات الاتصال التي حددت سابقًا أنها جهات الاتصال التي ترغب في التواصل معها في حالات الطوارئ، ولا تتوافق رسائل RCS حاليًا مع هذه المزية.

ما الأجهزة الداعمة لهذه المزية؟

تدعم طرز آيفون التالية مزية إرسال الرسائل عبر القمر الصناعي:

آيفون 14.

آيفون 14 بلس.

آيفون 14 برو.

آيفون 14 برو ماكس.

آيفون 15.

آيفون 15 بلس.

آيفون 15 برو.

آيفون 15 برو ماكس.

سلسلة هواتف آيفون 16 القادمة.