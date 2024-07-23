سويسرا تتبنى البرمجيات الحكومية المفتوحة المصدر

اتخذت سويسرا خطوة كبيرة إلى الأمام من خلال القانون الفيدرالي لاستخدام الوسائل الإلكترونية لإنجاز المهام الحكومية EMBAG.

وينص هذا التشريع على استخدام البرمجيات المفتوحة المصدر OSS في القطاع العام.

ويطالب هذا القانون الجديد جميع الهيئات العامة بالكشف عن التعليمات البرمجية المصدرية للبرامج التي طورتها ما لم تمنع حقوق الطرف الخارجي أو المخاوف الأمنية ذلك.

ويهدف نهج “المال العام والتعليمات البرمجية العامة” إلى تعزيز شفافية العمليات الحكومية وأمنها وكفاءتها.

وبدأ الأمر في عام 2011 عندما نشرت المحكمة الفيدرالية السويسرية العليا تطبيقها القضائي Open Justitia بموجب ترخيص البرمجيات المفتوحة المصدر.

ولم تكن شركة البرمجيات القانونية Weblaw موافقة على هذا الأمر، ونشبت معارك سياسية وقانونية لأكثر من عقد من الزمن.

وفي عام 2023، أقرت سويسرا القانون الفيدرالي لاستخدام الوسائل الإلكترونية لإنجاز المهام الحكومية الذي يسمح للحكومة السويسرية بنشر البرمجيات بموجب ترخيص البرمجيات المفتوحة المصدر.

ويتطلب القانون أيضًا إصدار التعليمات البرمجية بموجب ترخيص مفتوح المصدر ما لم تكن حقوق الأطراف الخارجية أو الأسباب المتعلقة بالأمن تستبعد ذلك أو تقيّده.

ويقلل القانون تقييد البائعين للقطاع العام ويسمح للشركات بتوسيع حلول أعمالها الرقمية ويخفض تكاليف تكنولوجيا المعلومات ويحسين الخدمات لدافعي الضرائب.

وبالإضافة إلى تفويض البرمجيات المفتوحة المصدر، يتطلب القانون إصدار البيانات الحكومية غير الشخصية وغير الحساسة للأمن بصفتها بيانات حكومية مفتوحة OGD.

ويُعد هذا النهج تحولًا نموذجيًا كبيرًا نحو الانفتاح وإعادة الاستخدام العملي للبرامج والبيانات.

ومن المتوقع أن يكون تنفيذ القانون السويسري بمنزلة نموذج للبلدان الأخرى التي تفكر في اتخاذ تدابير مماثلة.

ويهدف القانون إلى تعزيز السيادة الرقمية وتشجيع الابتكار والتعاون داخل القطاع العام في سويسرا.

وتضع هذه الخطوة التشريعية سويسرا في طليعة الحركة العالمية للمصادر المفتوحة، ويتولى مكتب الإحصاء الفيدرالي السويسري BFS قيادة عملية تنفيذ القانون.

وتراهن العديد من الدول الأوروبية على البرمجيات المفتوحة المصدر لتقنياتها، ودعمت دول أخرى في أوروبا منذ مدة طويلة المصادر المفتوحة، إذ صرح الرئيس الفرنسي ماكرون في عام 2023 قائلًا: “نحن نحب المصادر المفتوحة”، وتستخدم قوات الدرك الوطنية الفرنسية نظام لينكس عبر أجهزة حواسيبها.

وعمل الاتحاد الأوروبي منذ مدة طويلة على تأمين البرمجيات المفتوحة المصدر عبر مشروع تدقيق البرمجيات الحرة والمفتوحة المصدر التابع للاتحاد الأوروبي FOSSA.