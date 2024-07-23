سامسونج تخطط لشكل مختلف لهواتف الذكاء الاصطناعي

كشفت سامسونج النقاب عن أول هواتفها الذكية المجهزة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI، وهي Galaxy S24 و +Galaxy S24 و Galaxy S24 Ultra، في وقت سابق من هذا العام.

وأصدرت الشركة بعد ذلك مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI لبعض الهواتف المتطورة القديمة.

وتبحث سامسونج عن طرق يمكنها من خلالها تغيير شكل هواتفها الذكية لتكون ملائمة لاستخدامات ووظائف الذكاء الاصطناعي.

ويدعّي الآن رئيس أعمال تجربة الهاتف المحمول MX – الشاملة أعمال الشركة في مجال الهواتف المحمولة والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة اللوحية والحواسيب المحمولة – أن سامسونج تطور هواتف تركز على الذكاء الاصطناعي قد تبدو مختلفة كليًا عن الهواتف الذكية العادية.

وفي حديثه إلى مجلة فايننشال ريفيو الأسترالية Australia Financial Review، قال رئيس أعمال تجربة الهاتف المحمول MX روه تاي مون إن الهواتف المستقبلية التي تركز على الذكاء الاصطناعي من الشركة قد تكون مختلفة كليًا عن هواتف سامسونج الحالية.

وكشف مون أيضًا أن الجزء الأكبر من أعمال البحث والتطوير في الشركة يركز الآن على الهواتف الذكية التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي.

ولم يكشف مون بالضبط عما يمكن أن يكون مختلفًا في الهواتف المستقبلية، مع أنه قال إن الأجهزة قد تكون أكثر قابلية للتنقل.

ومن الممكن ألا يكون الشكل المستطيل ضروريًا في المستقبل. وقد تحتوي الهواتف شاشات أكبر وقابلة للطي وأجهزة استشعار إضافية.

وإلى جانب الهواتف والأجهزة اللوحية، جلبت سامسونج بعض مزايا الذكاء الاصطناعي Galaxy AI إلى أجهزتها القابلة للارتداء، ويشمل ذلك الساعات الذكية وسماعات الأذن اللاسلكية.

ونتيجة لذلك، من المحتمل ألا نحتاج إلى هواتف ذات شاشات كبيرة في المستقبل، إذ قد تساعد الملحقات في الكثير من العمل.

وظهرت أجهزة مختلفة كليًا تعمل بالذكاء الاصطناعي، مثل Humane AI Pin و Rabbit R1، مع أنها لم تنجح.

ويبقى أن نرى إذا كانت سامسونج قادرة على تقديم شيء رائد في هذا القطاع. وكشفت سامسونج أنها ستقدم نسخة محسنة من بيكسبي Bixby في وقت لاحق من هذا العام تعمل من خلال نموذج لغوي كبير وقد تكون مجهزة لفهم الأوامر الصوتية والأسئلة باللغة الطبيعية.

وقد تكشف سامسونج عن النسخة المحسنة من بيكسبي من خلال One UI 7.0 للهواتف الذكية والأجهزة اللوحية.