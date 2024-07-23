خاتم سامسونج جالاكسي رينج يعمل مع كافة هواتف أندرويد

أفاد مالكو خاتم جالاكسي رينج الذكي الجديد بأنه متوافق مع هواتف أندرويد الأخرى غير التابعة لسامسونج بغض النظر عن الشركة المصنعة لها.

وعند الحاجة إلى ربط الخاتم بأي هاتف أندرويد، يجب تثبيت تطبيق Galaxy Wearable، وإقران الخاتم بالهاتف عبر البلوتوث، وإتمام عملية الإعداد لتشغيله، كما سيحتاج المستخدمون إلى تطبيقي Samsung Health و SmartThings أيضًا، وإنشاء حساب مجاني في سامسونج في ثوانٍ، إذ تتطلب هذه التطبيقات تسجيل الدخول باستخدام هذا الحساب.

ومن الجدير بالذكر أن بعض المزايا قد لا تتوافق مع هواتف أندرويد الأخرى غير التابعة لسامسونج، وخاصةً المزايا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، مثل مؤشر الطاقة وتوصيات الصحة، إذ تعتمد هذه المزايا في الخاتم على تقنيات Galaxy AI الخاصة بالشركة.

وكانت سامسونج قد أشارت سابقًا عبر صفحاتها الرسمية وموادها التسويقية إلى أن الخاتم يعمل فقط مع هواتفها، ولم تذكر الشركة شيئًا بشأن توافقه مع هواتف أندرويد الأخرى.

وتحاول سامسونج جعل خاتمها الذكي جالاكسي رينج أحد عوامل جذب المستهلكين إلى منظومة أجهزتها، لذا فقد يُستبعد أن تجعل الشركة الخاتم متوافقًا مع هواتف آيفون خلال وقتٍ قريب.

وكانت الشركة الكورية قد كشفت عن خاتمها الذكي إلى جانب هاتفيها القابلين للطي فولد 6 وفليب 6 في وقت سابق من هذا الشهر، ويُعد الخاتم جهازًا ذكيًا يمكن ارتداؤه حول الإصبع لمراقبة الصحة ومؤشرات اللياقة البدنية على مدار اليوم.

ويوفر الخاتم مجموعة واسعة من المزايا مع إحصائيات شاملة، ويتميز بأنه خيار مريح أكثر مقارنةً بالساعات الذكية، إذ يقدم تقريبًا المزايا نفسها الموجودة فيها.