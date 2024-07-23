جوجل تعتزم جلب دعم الأقمار الصناعية إلى هواتف Pixel

تطور جوجل ميزة الاتصال عبر الأقمار الصناعية لهواتف Pixel، وتشير النتائج الجديدة إلى أن هواتف Pixel القديمة قد تحصل أيضًا على ميزة Pixel Satellite SOS وخدمة مجانية مدتها بضع سنوات.

ووصل الاتصال عبر الأقمار الصناعية عبر الهواتف الذكية إلى دائرة الضوء مع إطلاق سلسلة آيفون 14، وتأخرت جوجل في إطلاق مثل هذه الميزة، مع أنها أضافت دعمًا لهذه الميزة إلى أندرويد 15، مما يسمح للتطبيقات بمعرفة كون الجهاز متصلًا بالقمر الصناعي.

وفي وقت مبكر من هذا العام، طرحت عملاقة البحث لمدة وجيزة قائمة Pixel Satellite SOS الجديدة لهواتف Pixel، مما أكد وجود خطط لأجهزة Pixel لتوصيل موقعها وتفاصيلها الرئيسية، إلى جانب الرسائل الفعلية، إلى خدمات الطوارئ في المناطق التي لا توجد فيها تغطية خلوية.

وأزالت جوجل القائمة بسرعة، مع أنه كان قد أصبح من الواضح أن الشركة تعمل على بناء دعم عبر الأقمار الصناعية.

وفي شهر أبريل، أظهرت نتائج أخرى واجهة مستخدم للعثور على القمر الصناعي بالإضافة إلى تبادل الموقع عبر خرائط جوجل.

وفي الآونة الأخيرة، أشارت تفاصيل Pixel 9 من جوجل إلى أن الوظيفة قد تتاح مع هذه السلسلة من الأجهزة، إذ يُستخدم مودم Exynos 5400 الجديد مع Tensor G4 للاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

ويدعم مودم Exynos 5300 الموجود في Pixel 7 و Pixel 8 الاتصالات عبر الأقمار الصناعية تقنيًا.

ومع أخذ ذلك بالحسبان، فإن بعض النتائج الجديدة في الإصدار التجريبي الرابع من أندرويد 15 لها معنى كبير، إذ تصف السلاسل في الإصدار التجريبي الأخير مباشرةً Pixel Satellite SOS وتذكر تحديث Pixel لدعم الوظيفة.

ومن الممكن أن تخطط جوجل لتحديث أجهزة Pixel المتوافقة بدعم Pixel Satellite SOS. ونظرًا إلى أن Pixel 7 و Pixel 8 لم يصمما مع وضع الاتصال عبر الأقمار الصناعية في الحسبان، ومن المحتمل ألا يكونا قادرين على دعم هذا النوع من الاتصال على مستوى الأجهزة.

ومن ناحية أخرى، قد يكون هذا الإشعار مخصصًا فقط لسلسلة Pixel 9، إذ هناك احتمال أن تصل الميزة إلى سلسلة Pixel 9 من خلال تحديث مستقبلي، وفي هذه الحالة، تكون سلاسل الإشعارات هذه منطقية.

وتشير سلسلة أخرى بوضوح إلى أن جوجل تعتزم تقديم هذا النوع الجديد من الاتصال مجانًا لمدة عامين، دون وجود معلومات عن التكلفة بعد انقضاء هذين العامين.

وعند الاتصال بخدمات الطوارئ عبر القمر الصناعي، تحصل خدمات الطوارئ ومقدمو خدمات القمر الصناعي على اسمك وبريدك الإلكتروني ورقم هاتفك وموقعك ومعلومات الجهاز (IMEI واللغة والنموذج ومستوى البطارية) ومعلومات الاتصال في حالات الطوارئ.

ومن أجل استخدام Pixel Satellite SOS، يجب أن يكون تطبيق رسائل جوجل هو تطبيق الرسائل القصيرة الافتراضي لديك.