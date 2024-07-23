جوجل تطور زرًا لإصلاح مشكلات أداء كروم

تواصل جوجل العمل على تحسين أداء متصفح كروم بسبب استهلاكه للموارد بصورة كبيرة، إلى جانب كونه يعمل بسلاسة دون تأخير أو تباطؤ عبر أجهزة الحواسيب الحديثة فقط.

وطورت الشركة في العام الماضي ميزة تسمى Memory Saver لتوفير ثلاثة أوضاع لتحقيق القدر الأقصى من توفير الذاكرة.

وسمحت الميزة بتأجيل علامات التبويب غير المستخدمة لتحرير الموارد لصالح علامات التبويب التي تتفاعل معها، مع أنها تأتي مع مدة مهلة مرتبطة قبل تأجيل علامات التبويب.

وأدى الأداء إلى تراجع متصفح كروم لسنوات حتى الآن، مع أن مزايا، مثل Memory Saver و Energy Saver، تهدف إلى تحقيق الهدف النهائي نفسه، وهو منع استهلاك الموارد وزيادة عمر البطارية عبر أجهزة الحواسيب المحمولة وأجهزة كروم بوك.

وتتخذ جوجل الآن خطوة أخرى إلى الأمام من خلال السماح لك باتخاذ إجراء فيما يتعلق بعلامات التبويب الكثيفة الاستخدام للموارد عن طريق تحويلها إلى غير نشطة عند الطلب لتحرير موارد إضافية.

وتطور جوجل زرًا جديدًا لمعالجة أي مشكلات في الأداء تؤثر في تجربة التصفح لديك فورًا، وهي ميزة تشبه ميزة كاشف الأداء Performance Detector في متصفح إيدج.

وتؤثر التغييرات في سلوك لوحة الأداء الجانبية التي تنشط عند النقر فوق أيقونة Memory Saver المجاورة لشريط العناوين على الجهة اليمنى.

وتوصي الميزة الجديدة المسماة “تنبيهات مشكلات الأداء” بإجراءات لتحسين أداء المتصفح. ويعرض متصفح كروم تنبيهات عن مشكلات الأداء عندما تستخدم علامات تبويب معينة وحدة المعالجة المركزية بطريقة مكثفة.

وقد يكتشف متصفح كروم قريبًا الأداء المتأثر تلقائيًا ويعرض نافذة منبثقة تسرد علامات التبويب التي تستهلك موارد النظام، مع الأزرار التي تحمل اسم “الإصلاح الآن” و”الرفض”.

ويمكنك الضغط على “إصلاح الآن” لإلغاء تنشيط علامات التبويب فورًا وتحرير موارد النظام، وهو خيار أفضل من إغلاقها وخسارة الجهد المبذول للوصول إلى رابط الويب هذا.

وبمجرد الانتهاء من ذلك، يؤدي التمرير فوق علامة التبويب غير النشطة إلى عرض مقدار الذاكرة التي تحررت.

وقد تستخدم جوجل عناوين مختلفة لنقل مستويات متفاوتة من خطورة التأثير في أداء كروم، مثل “الحفاظ على سرعة الأداء” و “تعزيز الأداء متاح” و “تنبيه مشكلة الأداء”.