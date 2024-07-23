جوجل تخطط لإجراء تغييرات شاملة على أجهزة البث

يبدو أن جوجل على وشك الانتقال من تصميم الدونجل البيضاوي مع منفذ HDMI لجميع أجهزة البث السابقة لصالح جهاز البث التقليدي، إذ تطور الشركة جهاز كروم كاست جديدًا يسمى Google TV Streamer، ويبدو مختلفًا كليًا عما رأيناه حتى الآن.

ونشر موقع 9to5Google صورًا للمنتج القادم، الذي يختلف في مظهره عن مظهر أجهزة كروم كاست السابقة، إلى جانب اختفاء الاسم أيضًا.

ويبدو أن Google TV Streamer سيكون مشابهًا في الحجم لجهاز Pixel Tablet Charging Dock، مع أنه أكثر ميلًا.

ويتميز الجهاز الجديد بجزء علوي مائل، ويتماشى التصميم العام مع أجهزة جوجل الحديثة الأخرى. ويحتوي كابلَيْن يخرجان من الخلف، أحدهما هو HDMI، والآخر هو سلك الطاقة.

وفيما يتعلق بجهاز التحكم من بُعد المضمن، فإنه يشبه في الغالب ما جاء مع الجيل الأخير من جهاز كروم كاست، مع أن هذا الجهاز أطول ويحتوي زرًا للتحكم في مستوى الصوت ضمن الوجه مباشرةً، كما أصبح مفتاح الصفحة الرئيسية الآن مرمَّزًا بالألوان بدلًا من مفتاح الإدخال الصوتي.

ويأتي زر الصوت الآن مع صورة ميكروفون عادية، بدلًا من شعار المساعد، وهي خطوة مفهومة إذ تعمل جوجل على إدماج محرك الذكاء الاصطناعي Gemini في المساعد عبر جميع الأجهزة.

ومن المرجح أن يظهر Google TV Streamer أول مرة في حدث الأجهزة الذي ستعقده الشركة في تاريخ 13 أغسطس إلى جانب مجموعة من المنتجات الأخرى، ويشمل ذلك Pixel 9 Pro و Pixel 9 Pro XL و Pixel 9 Pro Fold و Pixel 9 و Pixel Watch 3 و Pixel Watch 3 XL.

وكان من المنتظر أن تطرح جوجل جهاز بث قويًا يكون منافسًا لجهاز Apple TV 4K، إذ لم يستطع جهاز Chromecast with Google TV، الذي قدمته الشركة في عام 2020، منافسة جهاز آبل، وترك Nvidia Shield بصفته البديل الأفضل من ناحية الأداء.