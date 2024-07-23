تيليجرام تخطط لإطلاق متجر التطبيقات

قال بافيل دوروف، مؤسس الشركة، عبر قناته إن منصة المراسلة تيليجرام وصلت إلى 950 مليون مستخدم نشط، وتهدف إلى تجاوز علامة المليار هذا العام.

وأشار دوروف في الأسبوع الماضي إلى أن الشركة تخطط أيضًا لإطلاق متجر تطبيقات ومتصفح داخل التطبيق مع دعم لصفحات web3 هذا الشهر.

وفي شهر مارس، تجاوز عدد مستخدمي تيليجرام 900 مليون مستخدم. وفي ذلك الوقت، قال دوروف في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز، إن الشركة تهدف إلى تحقيق أرباح في العام المقبل.

ويبدو أن تيليجرام تعمل على تسريع اعتماد تقنية web3 عبر منصتها. ودعمت الشركة منذ مدة طويلة مبادرات العملات المشفرة وتقنية البلوك تشين، مع أن جهودها لدخول هذا المجال تباطأت بعد فشل عرضها الأولي للعملة في عام 2018.

وفي شهر ديسمبر 2022، بدأت الشركة ببيع أسماء المستخدمين بالمزاد العلني عبر سلسلة البلوك تشين TON.

وركزت الشركة منذ ذلك الحين على مساعدة المطورين في إنشاء تطبيقات وألعاب صغيرة تستخدم العملات المشفرة في المعاملات.

وبدأت الشركة هذا العام بتقاسم عائدات الإعلانات مع مالكي القنوات من خلال توزيع عملة Toncoin.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، بدأت تيليجرام بالسماح لأصحاب القنوات بتحويل النجوم إلى عملة Toncoin لشراء الإعلانات بأسعار مخفضة أو تداول العملات المشفرة.

وعانت تيليجرام منذ مدة طويلة عمليات الاحتيال والغش. ومنذ شهر نوفمبر 2023، كان المحتالون يروجون بنشاط لمخططات مختلفة لسرقة عملات Toncoin من المستخدمين، وفقًا لتقرير صادر عن كاسبرسكي.

وتناول دوروف هذه المشكلة في رسالة الأسبوع الماضي، قائلًا إن الشركة تعمل على التخفيف من عمليات الاحتيال هذه.

وكتب دوروف في رسالة عبر قناته: “تبدأ تيليجرام قريبًا بعرض شهر التسجيل والبلد الرئيسي للحسابات العامة (على غرار إنستاجرام). سنسمح أيضًا للمؤسسات باستخدام تطبيقاتها المصغرة لإصدار تسميات للقنوات، وإنشاء سوق لا مركزي للتحقق الخارجي”.