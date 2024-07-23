“الطيران المدني” و”ليليوم” الألمانية تتعاونان لتعزيز التنقل الجوي المتقدم في السعودية

وقّعت الهيئة العامة للطيران المدني، مذكرة تعاون مع شركة (ليليوم) الألمانية المتخصصة في تصنيع الطائرات العمودية الإقلاع والهبوط (VTOL)؛ بهدف الإسهام في تطوير الإطار التنظيمي للتنقل الجوي المتقدم في المملكة العربية السعودية.

وقد جرى التوقيع على هامش مشاركة الهيئة في معرض فارنبرة الدولي للطيران لعام 2024، الذي يقام خلال المدة الممتدة من 22 إلى 26 من يوليو الجاري، في مطار فارنبورو في المملكة المتحدة.

وتعزز هذه المذكرة تعاون الهيئة العامة للطيران المدني مع الشركات العالمية؛ لتمكين تطبيقات التنقل الجوي المتقدم في المملكة، حيث تأتي بالتزامن مع جهود الهيئة لوضع تنظيمات ولوائح تشجع على نمو هذا النوع من التنقل، وتضمن أعلى مستويات السلامة والأمان وحماية المسافرين.

وأوضح عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، أن هذه المذكرة تعكس التزام الهيئة بتمكين حلول تنقل جوي مبتكرة ومستدامة، تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية لقطاع الطيران المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأفاد بأن الهيئة تسعى من خلال العمل مع كبرى الشركات المصنعة العالمية، إلى إنشاء إطار تنظيمي قوي يضمن التشغيل الآمن والفعال للطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي، وتطبيقات التنقل الجوي المتقدم.

بهدف تفعيل خارطة الطريق للتنقل الجوي المتقدم في المملكة، وبالتزامن مع جهودها لوضع تنظيمات ولوائح تشجع على نموه، #الطيران_المدني توقع مذكرة تفاهم مع @Lilium الألمانية؛ لتمكين تطبيقات التنقل الجوي المتقدم، ضمن مستهدفات #الاستراتيجية_الوطنية_للطيران. pic.twitter.com/KR6f9BZnsn — هيئة الطيران المدني (@ksagaca) July 22, 2024

وأبان الدعيلج، أن هذا التعاون يأتي في إطار مستهدفات إستراتيجية القطاع وامتدادًا لتنفيذ المبادرات الداعمة للاستدامة والمحافظة على البيئة، مشيرًا إلى أن (مجموعة السعودية) وقّعت في يوليو الحالي، صفقة لشراء 100 طائرة كهربائية مع شركة (ليليوم)، مما يوفر حلولًا غير مسبوقة ومسارات جوية جديدة لربط ضيوف الرحمن بمكة المكرمة خلال موسمي الحج والعمرة.

وستتيح كذلك لزوّار المملكة الوصول السريع إلى الفعاليات الرياضية والترفيهية والمواقع السياحية إلى جانب ربط مشاريع المملكة الضخمة ضمن رؤية السعودية 2030 بخدمات جوية مميزة تواكب التطلعات.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت خريطة طريق وطنية شاملة للتنقل الجوي المتقدم، بالتعاون مع عدة جهات وشركات من مختلف أنحاء العالم، حيث تعمل الخريطة على وضع أسس التشغيل الآمن والفعّال لتقنيات التنقل الجوي المتقدم، كما تركز على إدماج أنظمة الطائرات ذات الإقلاع والهبوط العمودي في منظومة الطيران الحالية ووسائل النقل الأخرى.

ومن جانبه، قال كلاوس روي، الرئيس التنفيذي لشركة ليليوم: “تنص المذكرة على التزام شركة ليليوم بالإسهام في تطوير لوائح التنقل الجوي المتقدم، وهدفنا هو الإسهام بخطوات تنظيمية وعملية، لتوفير أجواء مناسبة لبدء تشغيل الطيران الكهربائي لعملائنا في المملكة العربية السعودية”.

وأوضح روهوي أن المذكرة التي وُقّعت اليوم توفر أحد الأسس الضرورية لإطلاق عمليات الطيران الكهربائي بنجاح، حيث ترسم مسارًا واضحًا لكل الخطوات التنظيمية ذات الصلة.

وتأتي هذه المذكرة تجسيدًا لحرص الهيئة العامة للطيران المدني على ضمان تحقيق المملكة للريادة في حلول التنقل الجوي المتقدم، وذلك بعد التجارب الناجحة للتاكسي الجوي التي أجريت آخرًا، حيث نفّذت الهيئة خلال شهر يونيو الماضي، وبالتعاون مع وزارات النقل والخدمات اللوجستية والحج والعمرة والداخلية، وشركة فرونت إند المحدودة، تجربة تاريخية للتاكسي الجوي، خلال موسم الحج هذا العام في مكة المكرمة، باستخدام طائرة كهربائية دون طيار ذات إقلاع وهبوط عمودي من طراز (EH216-S).