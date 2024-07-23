السعودية تحقق قفزة نوعية في تبني التقنيات الناشئة

شهد مؤشر أداء الجهات الحكومية السعودية في تبني التقنيات الناشئة قفزة نوعية خلال العام الجاري، إذ ارتفع بنسبة بلغت 10% ليصل إلى 70.70% مقارنة بنسبة بلغت 60.35% في عام 2023.

ويُعزى هذا التحسن إلى زيادة عدد الجهات الحكومية المشاركة في تبني هذه التقنيات، إذ ارتفع عددها من 13 جهة في العام الماضي إلى 35 جهة هذا العام.

ويؤكد هذا التقدم التزام المملكة العربية السعودية بتعزيز الابتكار ودعم التقنيات الحديثة، والتزامها بالتنمية المستدامة وبناء مستقبل رقمي متقدم ضمن مستهدفات رؤية 2030، إذ سخّرت المملكة إمكاناتها لقيادة التحول الرقمي عالميًا، وجعلته ركيزة أساسية لرؤيتها المستقبلية.

وقد جاء ذلك في التقرير السنوي الصادر عن هيئة الحكومة الرقمية، الذي يسلط الضوء على جاهزية الجهات الحكومية لتبني التقنيات الناشئة في عام 2024.

تقدّمٌ ملحوظ في مختلف القدرات:

أظهر التقرير مدى التقدم في معظم قدرات تبنّي التقنيات الناشئة وجاهزيتها، إذ سجلت الجهات الحكومية السعودية في قدرة (البحث) نسبة قدرها 72.04%، ووصلت النسبة التي سجلتها من حيث قدرة (التواصل) إلى 71.88%، وسجلت في قدرة (الإثبات) نسبة قدرها 70.84%، ومن حيث قدرة (التكامل)، سجلت نسبة قدرها (67.9%، مما يعكس مستويات متقدمة من التطور.

أمثلة على التطبيقات الناجحة للتقنيات الناشئة:

ساعدت الطائرات المسيرة في التصوير الجوي وإنشاء الخرائط العقارية، مما وفّر الوقت والجهد وزاد الكفاءة التشغيلية بنسبة بلغت 80%.

كما ساهمت تقنيات ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻟﻤﻌﺰﺯ وﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﺍﻻﻓﺘﺮﺍﺿﻲ في تحسين التجربة الرقمية للأشخاص أصحاب الهمم، مما زاد من إمكانية وصولهم إلى الخدمات الرقمية، وساعدت التوأمة الرقمية للمدن الصناعية في حصر الأصول بدقة لما يصل إلى 22 مدينة صناعية من أصل 36 مدينة.

بينما استقبلت خدمة (أمين، الإنسان الرقمي) – التي أطلقتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في مؤتمر ليب 2023 لخدمة عملائها – أكثر من 36,000 عميل شهريًا.

و”أمين” هو عبارة عن إنسان رقمي متطور يتفاعل مع العملاء بالصوت والصورة ويستقبل طلباتهم ويجيب عن استفساراتهم في بيئة رقمية آمنة وموثوقة، وأهم ما يميزه أنه يستطيع خدمة آلاف العملاء في وقت واحد وبذاكرة تحتوي قواعد بيانات ضخمة للإجابة عن كافة الاستفسارات والطلبات، كما أنه يعمل على مدار الساعة دون توقف مما يسهم في زيادة الإنتاجية واختصار دورة العمل لكل المعاملات.

وقللت روبوتات مكافحة الحرائق الخسائر المادية بنسبة تصل إلى 50%، كما وفّر تطبيق (أنعام شين) المعتمد على تقنية البلوك تشين، طريقة آمنة لإدارة بيانات الثروة الحيوانية في المملكة.

التقنيات الناشئة ورحلة التحول نحو المستقبل:

ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ؛ ﻫﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ المتطورة ﺍﻟﻘﺎﺩﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺇﺣﺪﺍﺙ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺟﺬﺭﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻷﻋﻤﺎﻝ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻼﺕ، ﻭﻳﺴﻤﺢ ﺗﺒﻨﻲ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻟﻘﻄﺎﻋﺎﺕ، ﺑﻤﺎ ﻳﻌﺰﺯ ﺍﻷﺩﺍء ﻓﻲ ﺟﻮﺍﻧﺐ ﻣﺘﻌﺪﺩﺓ، ﻛﻤﺎ ﺗﺆﺩﻱ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺎﺕ ﺩﻭﺭًﺍ ﻣﺤﻮﺭﻳًﺎ ﻓﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻤﺸﻬﺪ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋﺎﺕ ﻭﺗﻌﺰﻳﺰ ﺍﻟﻜﻔﺎءﺓ ﻭﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺇﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪﻡ ﺃﻫﺪﺍﻓﻬﺎ.

ويأتي هذا الاهتمام المتزايد بتني التقنيات الناشئة، في الوقت الذي تشهد فيه الحكومة الرقمية في المملكة نقلة نوعية، إذ توظف أبرز التقنيات الحديثة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين والمقيمين والزوار، لتؤدي هذه التقنيات دورًا محوريًا في رحلة التحوّل نحو المستقبل.

وشهدت المملكة تطويع العديد من التقنيات الناشئة في الخدمات الحكومية، لتسهم في تحسين الكفاءة، وأتمتة بعض الخدمات الحكومية، وتوفير الوقت والجهد، وتعزيز الشفافية.

ويأتي في مقدمة التقنيات الناشئة المستخدمة في الحكومات الرقمية حول العالم، ﺍﻟﺬﻛﺎء ﺍﻻﺻﻄﻨﺎﻋﻲ، الذي يُستخدم في تحسين الخدمات الحكومية، وتقنيات ﺇﻧﺘﺮﻧﺖ ﺍﻷﺷﻴﺎء المستخدمة لجمع البيانات وتحليلها، والواقع الافتراضي، الذي يساعد في تقديم تجارب تفاعلية للمواطنين في التعامل مع الخدمات، وﺍﻟﻄﺒﺎﻋﺔ الثلاثية ﺍﻷﺑﻌﺎﺩ المستخدمة لتصنيع أجزاء وقطع غيار الأجهزة، بالإضافة إلى ﺍﻟﺤﻮﺳﺒﺔ ﺍﻟﺴﺤﺎﺑﻴﺔ والميتافيرس، والتوأم الرقمي.

السعودية رائدة في الذكاء الاصطناعي:

احتلت المملكة العربية السعودية المركز الأول عالميًا في مؤشر الإستراتيجية الحكومية للذكاء الاصطناعي، وهو أحد مؤشرات التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي الصادر عن (تورتويس إنتليجينس) Tortoise Intelligence، الذي يقيس أكثر من 60 دولة في العالم، فيما احتلت ألمانيا المركز الثاني، وجاءت الصين في المركز الثالث في هذا المؤشر.

امتدادًا لريادتها في المجال؛ #السعودية_الأولى_بمؤشر_Ai وتتصدر بذلك قائمة الدول في مؤشر التصنيف العالمي للذكاء الاصطناعي، لتواكب مستهدفات #رؤية_السعودية_2030. https://t.co/iMXls86vaS — هيئة الحكومة الرقمية (@DgaGovSa) July 2, 2023

وحققت المملكة نسبة بلغت 100% في معايير المؤشر، التي من أبرزها، وجود إستراتيجية وطنية مخصصة ومعتمدة للذكاء الاصطناعي في المملكة، ووجود جهة حكومية مخصصة للذكاء الاصطناعي، ووجود تمويل وميزانية خاصة بالذكاء الاصطناعي، وتحديد ومتابعة مستهدفات وطنية خاصة بالذكاء الاصطناعي.