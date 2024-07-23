البوابة التقنية .. أول مؤسسة إعلامية في العالم تعتمد الذكاء الاصطناعي المؤنسن بالكامل

في خطوة جديدة لتعزيز ريادتها بصفتها المصدر الأول للأخبار التقنية باللغة العربية منذ عام 2005 بالنسبة للمستخدمين ووسائل الإعلام والشركات التقنية، أعلنت البوابة التقنية، المنصة الرائدة المتخصصة في الأخبار التقنية والمحتوى التقني باللغة العربية، اليومَ تبنّيها تقنيات الذكاء الاصطناعي المؤنسن بشكل كامل لإنتاج وإطلاق قناتها الجديدة.

واستهلَّت البوابة التقنية، التي تتخذ من دبي في الإمارات العربية المتحدة مقراً لها، نهجها الجديد القائم على التقنية الحديثة والمواكب لتطورات العصر، بإطلاقها نشرة “العاشرة تك“، التي تقدمها للجمهور يومياً في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتي تستعرض من خلالها أبرز الأخبار والمستجدات التقنية على الساحتين العربية والعالمية.

وتواصل البوابة التقنية في الوقت الراهن العمل على إنتاج عدد من البرامج التقنية المتخصصة الأسبوعية، التي تعتمد بشكل كامل على مفهوم الذكاء الاصطناعي المؤنسن، ومنها: الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، والاستدامة، وإنترنت الأشياء، والحكومات الرقمية، والمدن الذكية، والتحول الرقمي، والحوسبة السحابية، والتقنيات الاستهلاكية، والسيارات الكهربائية، والبنى التحتية، والتقنيات المالية، وغيرها.

ومن المقرر أن تُطلق البوابة التقنية البث المباشرة لقناة aitnews عند الانتهاء من إعداد البرامج، وستُتاح عبر كافة منصات التواصل الاجتماعي المتاحة، وموقع البوابة التقنية على شبكة الإنترنت. وسيشمل المحتوى الذي تعرضه القناة نشرة إخبارية على رأس الساعة، وبرامج تقنية متخصصة، هذا بالإضافة إلى فقرات مبتكرة تثري معرفة المشاهد.

وفي تعليق له بهذه المناسبة، قال أحمد عبدالقادر ، المؤسس والرئيس التنفيذي للبوابة التقنية: “شكَّلت البوابة التقنية مع انطلاقتها منذ أكثر من 19 عاماً نموذجاً إعلامياً سبّاقاً وجريئاً ومبتكراً؛ إذ ساهمت في تعزيز المحتوى العربي المتخصص على شبكة الإنترنت، وتمكّنت مع مرور الوقت من انتزاع الثقة بصفتها المصدر الأول للأخبار التقنية والمحتوى التقني باللغة العربية لكلٍ من المستخدمين، ووسائل الإعلام العربية، والشركات التقنية الساعية إلى إيصال رسائلها الأساسية للجمهور المستهدف في المنطقة”.

وأضاف: “نعايش اليوم لحظة تاريخية في مسيرة الإعلام العربي المتخصص؛ فنحن اليوم نتصدر بصفتنا أول مؤسسة إعلامية في العالم تتبنى الذكاء الاصطناعي المؤنسن بشكل كامل في عملياتها. ولعل نجاحنا الكبير خلال التسعة عشر عاماً الماضية لم يكن ليتحقق لولا الدعم الكبير والبنية التحتية القوية ومساحة الحرية المسؤولة التي توفرها دولة الإمارات العربية المتحدة لكل من يقيم ويعمل على أرضها”.

وأردف قائلاً: “ما نعنيه بالذكاء الاصطناعي المؤنسن هو أننا ننتج البرامج والنشرات المصورة اعتماداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لاختصار الوقت والجهد والتكلفة، غير أن كل حرف يخرج للمشاهد يكتبه ويصوغه ويُعده ويدققه فريق التحرير والإنتاج؛ هذا بالإضافة إلى تطبيق المعايير الإعلامية الأخرى، ومن ذلك التحقق من صحة المعلومات الواردة”.

تجدر الإشارة إلى أن البوابة التقنية، (البوابة العربية للأخبار التقنية سابقاً)، انطلقت من دبي في عام 2005، وتمكنت خلال التسعة عشر عاماً الماضية من ترسيخ مكانتها بصفتها المصدر الأول للأخبار التقنية والمحتوى التقني لكلٍ من المستخدمين، ووسائل الإعلام العربية، والشركات التقنية المحلية والعالمية الراغبة في إيصال رسائلها الأساسية لجمهور المنطقة.