استثمارات أرامكو تدعم شركة كورية متخصصة في تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي

شارك صندوق (واعد فنتشرز)، ذراع الاستثمار الجريء التابع لشركة أرامكو السعودية، في جولة تمويلية بلغت قيمتها 15 مليون دولار لصالح شركة (Rebellions)، الكورية الناشئة المتخصصة في صناعة الرقاقات الإلكترونية، وخاصة شرائح الذكاء الاصطناعي، ويُعدّ ذلك أول استثمار للصندوق في كوريا الجنوبية.

ويهدف الاستثمار إلى تسريع تطوير شركة (Rebellions) لشرائح الذكاء الاصطناعي التي تعمل عليها، إضافة إلى دعم دخولها إلى السوق السعودي عن طريق إنشاء شركة تابعة لها في السعودية، وذلك وفقًا لبيان صادر عن الشركة اليوم.

وتسعى المملكة العربية السعودية بقوة إلى توطين صناعة الرقاقات الإلكترونية كجزء من إستراتيجيتها لتعزيز القدرات التكنولوجية ودفع التنوع الاقتصادي في إطار رؤية 2030.

نسعد بانضمام شركة @RebellionsAI لمحفظة واعد فنتشرز العالمية بعد مشاركتنا في الجولة الاستثمارية التابعة للسلسلة "ب" والمقدرة بقيمة 15 مليون دولار أمريكي. تأسست الشركة في عام 2020 لتصبح من أبرز الشركات الناشئة وأكثرها تميزا في مجال تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية.… pic.twitter.com/k7zWXoIgIR — Wa'ed Ventures (@Waed_Ventures) July 23, 2024

وتعليقًا على هذا الاستثمار، قال المهندس فهد العيدي، المدير الإداري لصندوق واعد فنتشرز: “بدعمنا رحلة شركة (Rebellions) في تسريع تبني شرائح الذكاء الاصطناعي في السعودية، نؤكد التزامنا بتعزيز الابتكار في قطاع أشباه الموصلات الذي أصبح واحدًا من المجالات الرئيسية الداعمة للتطور التكنولوجي ضمن رؤية السعودية 2030”.

ومن جهته، قال سونجهيون بارك، الرئيس التنفيذي لشركة Rebellions: “نؤمن بأن هذا الاستثمار مع صندوق واعد فنتشرز سيكون نقطة تحول محورية في رحلة نمو الشركة عالميًا، وتوسعها في السعودية بنحو خاص، حيث ازدهرت استثمارات تقنيات الذكاء الاصطناعي في السعودية خلال السنوات القليلة الماضية”.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة (Rebellions) تأسست في عام 2020، وهي متخصصة في صناعة شرائح الذكاء الاصطناعي التي تتميز بكفاءة استهلاك الطاقة والأداء المنخفض التأخير، وفي غضون ثلاث سنوات، طرحت الشركة شريحتين للذكاء الاصطناعي، والثالثة جاهزة للطرح في النصف الثاني من هذا العام.

وقد نجحت (Rebellions) في جمع أكثر من 225 مليون دولار في التمويل منذ تأسيسها، بما يشمل جولة تمويل بقيمة قدرها 124 مليون دولار في يناير الماضي.

التعاون مع سامسونج:

تتعاون (Rebellions) مع شركة سامسونج لتطوير شريحة مخصصة تُسمى (Rebel)، لتعزيز سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، الذي يشهد نموًا واسعًا، وستُصنع الشريحة باستخدام تقنية سامسونج المتطورة التي تبلغ 4 نانومتر، وستضم تقنية ذاكرة (HBM3E) من سامسونج للإلكترونيات.

وتتوقع الشركتان إكمال تطوير الشريحة بحلول النصف الثاني من العام المقبل، مع تطلعات لقيادة النمو السريع لسوق شرائح الذكاء الاصطناعي التوليدي.

وتُعدّ هذه الإنجازات بمنزلة شهادة على القدرات المتقدمة لشركة (Rebellions) وإمكاناتها القوية في مجال تطوير شرائح الذكاء الاصطناعي.

والجدير بالذكر أن صندوق (واعد فنتشرز)، شارك أيضًا الأربعاء الماضي في جولة تمويلية تبلغ قيمتها 6.5 ملايين دولار في شركة الذكاء الاصطناعي (aiXplain)، ومقرها كاليفورنيا، مما يجعل صفقة (Rebellions) ثاني استثمار له في القطاع خلال أقل من أسبوع.

نسعد بانضمام شركة @aixplain لمحفظة الشركات العالمية في واعد فنتشرز بعد قيادتنا للجولة الاستثمارية ما قبل السلسلة "أ" والمقدرة بقيمة 6.5 مليون دولار أمريكي. توفر الشركة إمكانیة الوصول لأكثر من 40,000 نموذج ذكاء اصطناعي جاھز یمكن للعملاء استخدامه لتطویر حلول نوعیة تلائم… pic.twitter.com/H961wDtApE — Wa'ed Ventures (@Waed_Ventures) July 17, 2024