اجتماع طارئ في الرياض لبحث تداعيات العطل التقني العالمي

دعت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، دولها الأعضاء وعددًا من خبراء الاقتصاد الرقمي إلى عقد اجتماع طارئ في العاصمة السعودية الرياض، لبحث تداعيات العطل التقني العالمي، الذي شهده العالم يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى تعطيل الخدمات في العديد من القطاعات، مثل: الصحة والطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الآثار العميقة التي حدثت بسبب هذا العطل التقني العالمي تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة إلى تكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية.

كما أشارت إلى ضرورة أنْ يتحرك المجتمع الدولي لتطوير سياساتٍ وبروتوكولات لتلافي المخاطر عند حدوث مثل هذه الأعطال وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

منظمة التعاون الرقمي تدعو دولها الأعضاء وخبراء الاقتصاد الرقمي لمناقشة آثار العطل التقني العالمي.https://t.co/ebYs52zmxe#واس_عام pic.twitter.com/80k9oEBtYg — واس العام (@SPAregions) July 22, 2024

وتهدف المنظمة من خلال هذا الاجتماع إلى:

استخلاص الدروس المستفادة من حادثة العطل التقني العالمي.

تحديد التأثيرات المحتملة في خطط التحول الرقمي الوطنية.

وضع خطوات عملية لضمان استعداد جميع الأطراف للتجاوب مع مثل هذه الأزمات بالسرعة والتنسيق المطلوبين لتلافي المخاطر وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

DCO Secretariat General Calls for Urgent Discussions with Member States, Digital Experts to Address Recent Global IT Outage’s Implications. #DigitalProsperity4All pic.twitter.com/iF2jfpJ9mL — Digital Cooperation Organization (@dcorg) July 21, 2024

لذلك يُعدّ هذا الاجتماع خطوة مهمة لتعزيز الأمن الرقمي والاستقرار في عالم يزداد اعتمادًا على القنوات والمنصات الرقمية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة التعاون الرقمي، هي منظمة دولية معنية بتعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار وتسريع نمو الاقتصاد الرقمي، وقد أُسست في نوفمبر 2020، ضمن جهود المملكة العربية السعودية خلال رئاستها لمجموعة العشرين لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي حول العالم.

والجدير بالذكر أن عملاء شركة (كراود سترايك) الأمريكية المتخصصة في الأمن السيبراني، قد واجهوا يوم الجمعة الماضي انقطاعًا واسع النطاق في خدماتهم، بعد إطلاقها تحديثًا روتينيًا لمنصتها الأمنية (فالكون)، أدى إلى تعطيل ملايين الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل ويندوز في العديد من القطاعات الحيوية.

وشملت التأثيرات إلغاء العديد من الرحلات الجوية حول العالم، وتأجيل مواعيد المستشفيات، وانقطاع البث المباشر للعديد من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم.

وقالت مايكروسوفت يوم السبت إن تحديث كراود سترايك قد أثر في 8.5 ملايين جهاز يعمل بنظام التشغيل ويندوز، أي أقل من 1% من أجهزة ويندوز على مستوى العالم. وتبدو هذه النسبة المئوية صغيرة للغاية، ومع ذلك فإن التأثيرات الاقتصادية الواسعة التي أحدثتها تعكس مدى اعتماد كبرى الشركات التي تدير العديد من الخدمات الحيوية على شركة واحدة لتأمين أنظمتها.

كما حذّر الخبراء من أن العديد من الشركات قد تستغرق أيامًا أو أسابيع للتعافي الكامل من تداعيات هذا العطل التقني؛ لأن الحل الوحيد هو إعادة تشغيل الجهاز وحذف التحديث المتسبب بالأزمة يدويًا، وهذه العملية ستستغرق الكثير من الوقت لتنفيذها في الشركات التي لديها آلاف الأجهزة العاملة بنظام ويندوز، والتي تعاني نقص العاملين في مجال تكنولوجيا المعلومات.