اجتماع طارئ في الرياض لبحث تداعيات العطل التقني العالمي

دعت منظمة التعاون الرقمي (DCO)، دولها الأعضاء وعددًا من خبراء الاقتصاد الرقمي إلى عقد اجتماع طارئ في العاصمة السعودية الرياض، لبحث تداعيات العطل التقني العالمي، الذي شهده العالم يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى تعطيل الخدمات في العديد من القطاعات، مثل: الصحة والطيران والبنوك والمؤسسات الإعلامية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضحت المنظمة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن الآثار العميقة التي حدثت بسبب هذا العطل التقني العالمي تمثل جرس إنذار، وتعكس الحاجة الملحة إلى تكريس تعاون رقمي عالمي أكثر فاعلية وقدرة على الاستجابة السريعة لتلافي المخاطر والأضرار، وضمان استمرارية واستدامة القطاعات الحيوية في عالم يتزايد اعتماده على القنوات والمنصات الرقمية.

كما أشارت إلى ضرورة أنْ يتحرك المجتمع الدولي لتطوير سياساتٍ وبروتوكولات لتلافي المخاطر عند حدوث مثل هذه الأعطال وضمان استمرارية العمليات في القطاعات الحيوية.

وتهدف المنظمة من خلال هذا الاجتماع إلى:

