أسوس تطلق رسميًا جهاز الألعاب المحمول الجديد ROG Ally X

أطلقت أسوس رسميًا جهاز الألعاب المحمول الجديد الخاص بها ROG Ally X، إذ بدأت الشركة إتاحته للشراء في المتاجر أو عبر الإنترنت.

ويُعد جهاز ROG Ally X إصدارًا محدثًا لجهاز ROG Ally الأصلي، إذ حافظت أسوس على المعالج والشاشة دون تغيير، لكنها حدثّت مساحة الذاكرة العشوائية وسعة التخزين، من أجل تحسين الأداء وتخزين المزيد من الألعاب.

ونقلت أسوس أيضًا فتحة بطاقة الذاكرة الخارجية microSD التي يمكن استخدامها لزيادة السعة التخزينية؛ لأن فتحة بطاقة microSD في الإصدار القديم كانت عرضة للأعطال بسبب الحرارة الزائدة الناتجة عن وضعها على اللوحة الأم للجهاز.

وأجرت شركة أسوس بعض التعديلات على التصميم لتحسين الأداء والاستخدام، مما يؤدي بدوره إلى راحة أكبر عند حمل جهاز ROG Ally X في جلسات اللعب الطويلة.

ويعمل جهاز أسوس ROG Ally X بمعالج AMD Ryzen Z1 Extreme بشاشة قابلة للمس قياسها 7 إنشات بدقة قدرها Full HD وبمعدل تحديث يصل إلى 120 هرتزًا، إضافة إلى ذاكرة عشوائية حجمها 24 جيجابايت، وسعة تخزين قدرها تيرابايت، وبطارية بسعة مضاعفة تبلغ 80 واطًا/ الساعة، ويحتوي الجهاز على نظام تبريد محسّن للتخلص من الحرارة الزائدة.

ويضم الجهاز لوحة مفاتيح قابلة للفصل، ومكبرات صوت استريو، ومنفذ سماعات الرأس 3.5 ملم، ومنفذي USB-C و HDMI، بالإضافة إلى دعم شبكات الواي فاي 6 والبلوتوث 5.2.

ويُعد جهاز أسوس ROG Ally X من الأجهزة المحمولة القوية للألعاب، وتطرحه الشركة بسعر مرتفع نسبيًا يبلغ 800 دولار أمريكي. ومع ذلك، فإن الشركة ما زالت تبيع الإصدار السابق بسعر قدره 650 دولارًا أمريكيًا.

وتتيح أسوس الجهاز للشراء من موقعها الرسمي، ومن خلال متجر بيست باي، كما سيكون متاحًا في متاجر التجزئة في العديد من دول العالم.