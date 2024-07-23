أدوبي تعلن مزايا ذكاء اصطناعي جديدة في Illustrator و Photoshop

أعلنت شركة أدوبي مزايا جديدة معتمدة على الذكاء الاصطناعي التوليدي في برنامجي التصميم Illustrator و Photoshop، بهدف تسريع سير العمل الإبداعي لمنشئي المحتوى، وتعمل تلك المزايا استنادًا إلى نماذج Firefly الخاصة بالشركة.

ومن المزايا الجديدة في برنامج Illustrator ميزة Generative Shape Fill التي تتيح للمستخدمين إضافة رسومات متجهة (Vectors) مفصّلة إلى الأشكال بسرعة باستخدام أوامر نصية مباشرةً في شريط المهام.

وتعمل هذه الميزة بنموذج Firefly Vector Model الأحدث، الذي يتميز بتحسينات في السرعة والقوة والدقة، وهي تمكّن المصممين من إنشاء مجموعة واسعة من الرسومات المتجهة القابلة للتحرير والتوسيع وفقًا لأسلوبهم الخاص.

وفي مجال التصميم، تُعد الرسومات المتجهة نوعًا من الرسومات الحاسوبية التي تُستخدم لتشكيل الصور باستخدام معادلات رياضية بدلًا من البكسلات، وهي قابلة للتطوير والتكبير دون فقدان الجودة.

وأضافت أدوبي مزايا أخرى جديدة في برنامج Illustrator ومنها تحسين أداة تحويل النص إلى نمط، من أجل ابتكار أنماط المتجهات المخصصة وتوسيعها وتحريرها بسهولة عبر مشاريع التصميم باستخدام مطالبات نصية بسيطة.

وفي برنامج Photoshop، أضافت أدوبي ميزة إنشاء الصور باستخدام الأوامر النصية مدعومة بنموذج Firefly Image 3 الخاص بها، كما حصل البرنامج على مزايا جديدة لتبسيط المهام المتكررة، مع أداة أخرى لتحسين وضوح التفاصيل في الصور الكبيرة الحجم اعتمادًا على الذكاء الاصطناعي.

وطرحت الشركة أداة فرشاة التحديد لكافة المستخدمين، وهي أداة تسمح بتحديد الكائنات وفصلها بسهولة عبر الطلاء فوقها.

وتعد تلك الإضافات الجديدة من أدوبي لبرنامجي Illustrator و Photoshop استمرارًا لسياسة أدوبي في إدماج الذكاء الاصطناعي التوليدي في برامجها الإبداعية، والاستفادة من قوة نماذج Firefly، لمساعدة المصممين في تبسيط عملياتهم، وتنفيذ رؤاهم بكفاءة ودقة.